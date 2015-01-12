آغاز به کار «10 روز با عکاسان»/ مسئولان فرهنگی به قرعه چهار عکس خریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح سومین دوره «10 روز با عکاسان ایران» عصر یکشنبه 21 دی در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم که به دلیل ازدحام جمعیت از مانیتورهای قرار داده شده در راهرو این محل پخش میشد، مسعود زندهروح کرمانی به عنوان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به سخنرانی پرداخت و گفت: امروز سرآغاز بزرگی برای انجمنهای عکاسی ایران است. سه ماه و اندی است که هفت انجمن شرکتکننده با هم بحث و جدل کردند، بیخوابی و بیداری کشیدند و گروه اجرایی نزدیک یک هفته است که نخوابیده اما همه اینها برای با هم بودن است. ما برای عکاسی دور هم جمع شدهایم و افتخار میکنیم که عکاس هستیم. مهم نیست در چه ژانری عکاسی میکنیم چون همه در کنار هم هستیم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه حاضر حاصل تلاش عکاسان و انجمنهایی است که در کنار یکدیگر گرد آمدهاند، افزود: باید یک آسیب شناسی در انجمنهایمان شود تا به سمت سازماندهی برویم و تشکیلات انجمنی داشته باشیم. طی چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیده شد تا این فضا بوجود بیاید و حالا شاهد این برنامه هستیم که از سوی یکی از کمیتههای انجمن عکاسان تدارک دیده شده است.
گلایه از نبود حمایتی ها
وی سپس به مشکلات عکاسان اشاره کرد و یادآور شد: به ما مجوز دادهاند اما بدون اینکه بتوانیم کار کنیم. باید دید تاکنون چقدر مورد حمایت قرار گرفتهایم؟ من بارها گفتهام که ما به پول نیاز نداریم اما خواهان حمایت هستیم. باید فضایی داشته باشیم تا بتوانیم برای سالهای بعد، کار کنیم. ما به حمایت بخشهای دولتی و نیمه خصوصی نیاز داریم. در این کشور نزدیک به 200 جشنواره برگزار میشود اما کدامیک را به انجمنها و سایتهای تخصصی سپردهاند؟ برای اولین بار امسال وزارت ارشاد دوسالانه عکس را به انجمن سپرده است. ما هم در این زمینه کم تجربه هستیم اما اگر سازماندهی وجود داشته باشد، میتوان چنین کارهایی را به خوبی پیش برد و نمایشگاه و نشستهای تخصصی برگزار کرد.
این عکاس افزود: ما ساعتها فیلم دیدهایم تا این برنامه تاثیرگذاری بصری داشته باشد و اگر این حمایتها باشد، این اتفاقها میافتد. انجمن عکاسان ایران امیدوار است بتواند چهارمین دوره را با همکاری مراکز آموزش عالی و انجمنهای شهرستانها با گستردگی در شهرهای دیگر برگزار کند. بیشترین عکاسان ما در خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و ... هستند. ما باید به سمت گسترش حرکتهای خود برویم و سال آینده دانشگاهها و شورای عالی انقلاب فرهنگی ما را کمک کنند تا به یک برنامه مدون و خوب برسیم.
عکاسان حق دارند عکاسی کنند
زندهروح درباره هدف از این برنامه بیان کرد: هدف «10 روز با عکاسان ایران»، فرهنگ جامعه و عکاسی است اما امسال شعار ما «لطفاً با دوربین وارد شوید» است. موضوع مهم این است که چرا ما نمیتوانیم عکس بگیریم؟ چرا به شغل ما احترام نمیگذارند؟ ما هم حق داریم که عکس بگیریم.
آثار 91 عکاس روی دیوار رفت
در ادامه ابراهیم صافی، دبیر سومین دوره «ده روز با عکاسان ایران» به شرح جزییات برنامههای امسال پرداخت و گفت: همایش امسال با حضور 91 عکاس و 259 عکس در هفت گالری برگزار شده است. چاپ کاتالوگ و مستندسازی نیز از دیگر کارهایمان است. به هرحال من گله مندی نمیکنم از گله مندیهایی که از ما شده و این نتیجه بضاعت ما بوده است.
تفویض حرکت های ملی به بخش خصوصی نویدبخش است
مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان نیز دیگر سخنران این مراسم بود که ضمن تبریک برگزاری این اتفاق گفت: امسال برخی از نخستین گامها مانند تفویض حرکتهای ملی از سوی دولت به بخش خصوصی روی داده است و این که عکاسان توانستهاند در یک ساز وکار قانونی برای برنامههای خودشان طراحی کنند، نویدبخش است.
تقسیم بندی هنر و انتقاد از هنرهای کندتر از جامعه
وی سپس در تعریف هنر اظهار کرد: اگر یک نگاه اجمالی به تاریخ بشر داشته باشیم، به نظرم در یک تقسیم بندی به سه نوع هنر میرسیم. البته هنر در مباحث آکادمیک، طبقه بندیهای مختلفی دارد اما در سه نوعی که برای هنر میتوان تقسیم بندی کرد، دسته اول هنرهای پیشگام هستند که از زمانه خودشان پیشی گرفتهاند و همیشه چندگام از جامعه جلوتر هستند و ماهیت آن آسمانی است.
سرسنگی از هنرهای همگام با جامعه به عنوان دسته دوم هنرها یاد کرد و دسته سوم را هنرهایی ذکر کرد که دچار تاخیر شدهاند و منجر به تقلید میشوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در سالهای اخیر با آثاری مواجه هستیم که از جنس هنر سوم هستند و باید پرسید چرا با چنین هنری مواجه هستیم که از جامعه خود کندتر هستند؟
رونمایی کتاب «زمان سخت»
در بخش بعدی نیز با حضور احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، مجید ملانوروزی مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و عباس میرهاشمی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس کتاب «زمان سخت» محسن راستانی شامل عکسهای جنگ بوسنی و هرزگوین رونمایی شد.
خریداری چهار قطعه عکس محسن راستانی از سوی مسئولان فرهنگی
در ادامه این پشنهاد ارائه شد که هر عکسی بعد از بازشدن کتاب از سوی مسجدجامعی توسط موزه هنرهای معاصر خریداری شود، در مقابل سرسنگی نیز یکی دیگر از صفحات کتاب را باز کرد تا شورای شهر تهران عکسی از این کتاب بخرد و در پایان صفحه دیگری از کتاب گشوده شد تا آن عکس از سوی خانه هنرمندان خریداری شود.
محمد فرنود، عکاس پیشکسوت حاضر در این مراسم هم پیشنهاد کرد برای حمایت از سیف الله صمدیان در برگزاری «جشن تصویر سال» بار دیگر یکی از صفخات کتاب باز شود و شورای شهر و خانه هنرمندان با خریداری عکسی از کتاب مجسن راستانی از تصویرسال حمایت کنند که این پیشنهاد هم مورد استقبال قرار گرفت.
در پایان هم سعید دستوری، دبیر کمیته حقوقی انجمن عکاسان ایران متنی در مورد لزوم مشارکت نهادها قرائت کرد.
سومین دوره «10 روز با عکاسان» با دبیری ابراهیم صافی از 21 تا 30 دی سال 93 در خانه هنرمندان ایران به نشانی خيابان طالقانی، خيابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برپاست.
