مشهد طی ۲۵ سال گذشته چهار دهم درصد گرمتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رسولی ظهر دوشنبه در جلسه كارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی خراسان رضوی كه در محل اداره كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برگزار شد اظهار كرد: طبق آمار موجود، میزان بارندگی در خراسان رضوی در ۱۰ سال گذشته كاهش داشته است.

رئیس اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی كاربردی خراسان رضوی افزود: در گذشته میزان بارندگی سالیانه در استان ۲۳۴.۸ میلیمتر بوده است كه این میزان در حال حاضر به ۲۱۹.۵ میلی لیتر رسیده است.

رسولی ابراز كرد: كاهش بارندگی در خراسان رضوی یكی از تهدیدات زیست محیطی برای استان محسوب می شود كه می تواند باعث خسارت های شدیدی به محیط زیست استان شود.

وی همچنین با مقایسه آمار بارندگی در مشهد با ۲۵ سال گذشته بیان كرد: متاسفانه آمارها حاكی از كاهش بارندگی در مشهد است هر چند كه میزان بارندگی سال جاری از وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار است.

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی خراسان رضوی گفت: متوسط میزان بارندگی در سطح استان تا شب گذشته ۶۲.۱ میلی لیتر بوده است كه این میزان در دهه گذشته ۴۶.۷ درصد را نشان می دهد.

وی همچنین به كاهش بارندگی در سه شهر استان اشاره و عنوان كرد: شهرهای بردسكن، كاشمر و تربت جام بیشترین كاهش بارندگی را داشته اند كه در بین همین سه شهر نیز تربت جام با كاهش ۱۰.۳ میلی لیتری با بیشترین میزان كاهش بارندگی در سال جاری روبرو بوده است.

رسولی در ادامه با بیان اینكه متوسط دمای هوا در دنیا حدود ۱۴ درجه سانتی گرد است اظهار كرد: متوسط دمای هوای مشهد در ۲۵ سال قبل ۱۵.۴ بوده كه این میزان اكنون به ۱۵.۸ رسیده كه این رقم افزایش چهاردهم درصدی دمای مشهد را نشان می دهد.

وی افزایش و كاهش دمای هوا را یكی دیگر از مخاطرات جدی زیست محیطی دانست و تاكید كرد: در صورتی كه دمای هوا بیش از حد گرم یا سرد شود ما با مسائل و مشكلات زیست محیطی برای گونه های ختلف گیاهی و جانوری روبرو خواهیم شد.