۱۲۰ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان مرکزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی، عصر دوشنبه در نشست صمیمی با روسای ادارات شهرستان ها، روسا و نائب روسای هیئت های ورزشی، دبیران سمن های حوزه جوانان و اعضای شورای بسیج ورزشکاران استان مرکزی، با اشاره به اینکه ۱۲۰ پروژه ورزشی نیمه کاره در استان مرکزی وجود دارد، افزود: از این تعداد ۷۰ پروژه استان و ۴۷ پروژه ملی در ۱۲ شهرستان استان نیمه تمام و در انتظار تامین اعتبار است.

وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال برای اتمام پروژه های مذکور برآورد شده است، اضافه کرد: از این مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی و مابقی از اعتبارات استانی تامین می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اصلی مسوولان استان نهادینه کردن فرهنگ ورزش و رسیدگی به امور جوانان است، گفت: تشکیل شورای ورزش همگانی در استان به ریاست استاندار استان مرکزی و در شهرستان ها به ریاست فرمانداران از مهمترین اقدامات در این حوزه است.

حسن بیگی از مهمترین اهداف تشکیل شورای ورزش همگانی را ارتقاء سلامت و نشاط و شادابی در افراد دانست و افزود: در حوزه جوانان از مهمترین مشکلات اشتغال، ازدواج ومسکن است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی از فعالیت ۴۶۵ هیئت ورزشی در استان مرکزی خبر داد و افزود: از این تعداد۴۶ هیئت در اراک و مابقی در شهرستان ها فعالیت می کنند.

سعید ملکی با اشاره به ظرفیت مطلوب افراد جامعه به ورزش، گفت: حاصل این تلاش هاکسب مدال های سه رنگ در اماکن اجتماعی است.

وی با تاکید بر همکاری دستگاه های مختلف زیربط و اتحاد، گفت: این مهم سبب موفقیت های بیشتر به ویژه در حوزه ورزش می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به اینکه ۴۰۰ انجمن مردم نهاد در استان مرکزی فعالیت دارند، افزود: این انجمن های در بخش های مختلف اجتماعی، فرنگی، گردشگری و ورزش در حال فعالیت هستند.

ملکی با بیان اینکه استان مرکزی دارای ظرفیت های مطلوبی برای فعالیت در رشته های مختلف ورزشی دارند، تصریح کرد:استان مرکزی به طور متوازن در حال حرکت بوده و پویایی و توسعه فعالیت های ورزشی را در اولویت دارد.

گفتنی است، در این دیدار که با حضور وزیر ورزش و جوانان و جامعه ورزشی استان مرکزی برگزار شد، هریک از نمایندگان هیئت های ورزشی، سمن های جوانان، باشگاه فرهنگی ورزشی با ایراردسخنانی مسایل و مشکلات موجود در حوزه خود را بیان کردند.