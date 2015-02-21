مسئولان فعالیت های اقتصادمقاومتی را مستندسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی، ظهر شنبه در جلسه پشتیبانی از اردوهای هجرت استان مرکزی با بیان اینکه در سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: آنچه متفق القول به آن توجه داریم عمل به منویات مقام معظم رهبری و پیگیری فرمایشات ایشان برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه دشمنان از روش های مختلف برای انحراف ایران اسلامی و ملت مسلمان آن استفاده می کنند، اضافه کرد: تنها نسخه ای که می تواند ما را حفظ کرده و در اتکا به فعالیت های داخلی کشور پایدار کند، اقتصاد مقاومتی است.

سرپرشت استانداری استان مرکزی با تاکید بر اینکه در استان مرکزی فعالیت های خوبی در بخش اقتصاد مقاومتی انجام شده است، گفت: دستگاه های اجرایی از اوایل ابلاغ سیاسیت های مذکور کمیته ای تشکیل و در استانداری با سرپرستی معاونت برنامه ریزی استانداری پیگیری شد.

حسن بیگی با اشاره به اینکه استان مرکزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور پیشتاز و موفق بوده است، افزود: با تلاش مسوولان استان و دستگاه های اجرایی لوح تقدیری در حوزه اقتصاد مقاومتی به استاندار وقت محمدحسین مقیمی از سوی وزارت کشور اهدا شد.

جانمایی مساجد در بخش های مرود نیاز استان انجام شد

وی با بیان اینکه جانمایی مساجد در اراک و شهرستان های دیگر انجام شده است، اظهار کرد: برخی از این مساجد با حضور رییس ستاد اقامه نماز کشور کلنگ زنی شده است.

سرپرست استانداری استان مرکزی تصریح کرد: اگر با توجه به جانمایی و بررسی های انجام شده فعالیت احداث مساجد آغاز شود، خیرین هم کمک کرده و کارها زودتر و بهتر به ثمر می رسد.

حسن بیگی با اشاره به اینکه معونت روستایی معاون اول رییس جمهوری ظرفیت های مطلوبی دارد، افزود: فرمانداران باید پیگیری لازم برای تامین اعتبارات شهرستان مرود نظر را داشته و سهم استان از اعتبارات مذکور تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه تلاش مسوولان باید برای مردم ملموس باشد، گفت: در صورتی که مردم از فعالیت های انجام شده آگاه نشوند، کار با اشکال مواجه خواهد شد و تنها با آگاه سازی مردم از فعالیت های مطلوب می توان نتیجه های مطلوب گرفت.

گفتنی است، در این جلسه سند ۱۲۵ پروژه احصاء شده استان مرکزی توسط قرارگاه قرب کوثر خاتم الانبیاء کشور به سرپرست استاندار استان مرکزی داده شد.