باید زمینه حضور نخبگان در صنعت فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری شامگاه دوشنبه در جلسه آموزش و پژوهش استان زنجان با اشاره به مشکلات نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان ادامه داد: در سال‌های اخیر طوفان فکری برای ارائه ایده های خلاقانه در زنجان شکل گرفته است.

صفری با بیان اینکه استان زنجان نیز دارای ظرفیت‌های مطلوبی در این حوزه است، تصریح کرد: تلاش‌های مسئولین، محققین و نخبگان برای تربیت نخبگان ثمره داده است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی و حل مشکلات نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان ضروری است، تصریح کرد: راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات ارائه شده است.

این نخبه زنجانی بر ضرورت حمایت از اشتغال نخبگان تاکید کرد و گفت: نخبه برای داشتن ذهنی پویا نیازمند آرامش است.

صفری با بیان اینکه باید زمینه حضور نخبگان را در صنعت فراهم کرد، افزود: برخی طرح‌های نخبگان به دلیل عدم رعایت اخلاق از سوی برخی افراد از مالکیت معنوی و فکری نخبگان خارج می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: درخواست ضمانت از نخبگان نیز این قشر را با مشکلاتی مواجه کرده است.

این نخبه زنجانی با بیان اینکه بنیاد نخبگان می‌توانند در این زمینه کمک کار باشد، افزود: تسهیل سازی امور دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل باید مورد توجه مسئولان باشد

نماینده دانشگاه‌های استان زنجان نیز در این جلسه ابراز کرد: یک هزار و 600 عضو هیئت علمی و 60 هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان زنجان فعالیت دارند.

صبا با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت های مطلوبی در حوزه‌های مختلف دارد، افزود: نزدیکی به تهران از مزیت‎های استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌های استان زنجان اجرای ماموریت‌های خود دقت، جدیت و صداقت استان زنجان دارند، افزود: حمایت از دانشگاهیان زنجان می‌تواند راهگشای حل مشکلات استان باشد.

این مسئول با بیان اینکه دانشگاه‎های استان زنجان در زمینه روی و فلزات غیر آهنی دارای ظرفیت‎های مطلوبی است، افزود: در این زمینه دانشگاه‎ها می‎توانند طرح‎های مختلفی را انجام دهند.

صبا قطب نانو فنآوری و گیاهان دارویی نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد، افزود: دانشکده‌های شیمی و داروسازی زنجان ظرفیت‌های انجام پژوهش‎های بزرگ را دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌هایی نیز در زمینه‌های انرژی باد، خورشیدی و سوختی نیز در استان زنجان وجود دارد، تصریح کرد: افزایش بهره‌وری آبیاری نیز می‌تواند مورد توجه دانشگاه‌های استان باشد.