صید غیرمجاز ماهی در ایلام افزایش پیدا کرده است

عبدالصاحب بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری میزان صید غیرمجاز ماهی در استان ایلام بیشترین تخلفات زیست محیطی استان با ۵۰ مورد را تشکیل داده است و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی و طبق قانون با آنها برخورد شده است.

وی عنوان کرد: گروه های مختلفی در سطح استان و بخشهای مختلف بر تخلفات محیط زیست نظارت دارند و در صورت مشاهده برخورد خواهند کرد. داشتن اسلحه شکاری همراه با مجوز، به معنای برخورداری از حق شکار نبوده بنابراین از همه همشهریان درخواست می کنیم یگان حفاظت این اداره کل را در حفظ و حراست از محیط زیست استان یاری کنند.

بازیار بیان داشت: در سال های اخیر مردم با رعایت مسایل زیست محیطی همکاری مناسب و گسترده تری با یگان حفاظت محیط زیست دارند.

وی بیان داشت: طی بررسی های صورت گرفته بیشترین شکار پستانداران در منطقه مهران، پرندگان در دهلران و صید ماهی در دره شهر از سوی شکارچیان متخلف و فاقد پروانه شکار انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: ۱۵۷ شکارچی متخلف در ۹ ماه ابتدایی امسال در سطح استان دستگیر شده اند که ۵۲ مورد شکار پرندگان نیز در این مدت ثبت شده که بیشترین شکار مختص شکار پرنده تیهو است.

این مسئول تصریح کرد: وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون افراد دستگیر شده در حوزه تخلفات زیست محیطی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.