اختصاص ۴۶ میلیارد به حوزه بهداشت و درمان ۲ شهرستان لرستان

جلال‌الدین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای بهبود استانداردهای بیمارستانی در شهرستان‌های دورود و ازنا، اظهار داشت: در دیدار با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، مشکلات حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان مورد برسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در مجموع ۴۶ میلیارد تومان برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان در نظر گرفته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همچنین مقرر شد که بدهی بخش دارو هر بیمارستان این دو شهرستان به زیر ۱۰ میلیارد تومان کاهش یابد، گفت: همچنین مقرر شده که حداکثر ظرف دو ماه آینده مشکلات موجود در این دو شهرستان حل شوند.