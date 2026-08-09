برگزاری آیین متفاوت روز خبرنگار در زورخانه

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز خبرنگار عصر یکشنبه در زورخانه ای در سنندج، با حضور اصحاب رسانه، مسئولان و ورزشکاران برگزار شد، مراسمی که اجرای ورزشهای زورخانهای توسط جوانان این مجموعه و نوجوانان سندرم داون، جلوهای متفاوت به آن بخشید.
این مراسم با فضایی متفاوت از برنامههای معمول روز خبرنگار همراه بود و ورزشکاران جوان در کنار نوجوانان سندرم داون سنندج به اجرای برنامههای ورزش زورخانهای پرداختند.
حضور نوجوانان سندرم داون در این آیین، جلوهای از ظرفیت ورزش برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت و فراهم کردن زمینه حضور گروههای مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بود.
در جریان این مراسم، شرکتکنندگان ضمن گرامیداشت جایگاه خبرنگاران و نقش رسانهها در انعکاس مسائل و رویدادهای جامعه، شاهد اجرای برنامههای ورزش زورخانهای توسط ورزشکاران این مجموعه بودند.
برگزاری این آیین در محیط زورخانه، علاوه بر پاسداشت تلاشهای اصحاب رسانه، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ورزش زورخانهای و تأکید بر نقش ورزش در تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی فراهم کرد.
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