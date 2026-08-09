به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاقپور بمناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری دفتر استان اردبیل با تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران همواره یار و یاور سازمان بهزیستی بوده‌اند و با قلم خود راوی صادق حقایق و فعالیت‌های این نهاد حمایتی هستند.

وی افزود: بهزیستی یک سازمان حمایتی–تخصصی است که خدمات خود را به دو گروه مخاطب عام (همه شهروندان) و مخاطب خاص (افراد دارای معلولیت و اقشار آسیب‌پذیر) ارائه می‌دهد. این خدمات از دوران پیش از تولد و مشاوره ژنتیک آغاز شده و تا دوران سالمندی ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در ادامه با تأکید بر رویکرد محله‌محور به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سازمان، گفت: تمامی فعالیت‌های ما به‌صورت مستقیم در محلات به مردم ارائه می‌شود. از خبرنگاران گرامی دعوت می‌شود با حضور در میدان، گزارش‌های دقیقی از این خدمات تهیه کرده و بازخورد آن را به اطلاع عموم برسانند.