به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاقپور بمناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری دفتر استان اردبیل با تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران همواره یار و یاور سازمان بهزیستی بودهاند و با قلم خود راوی صادق حقایق و فعالیتهای این نهاد حمایتی هستند.
وی افزود: بهزیستی یک سازمان حمایتی–تخصصی است که خدمات خود را به دو گروه مخاطب عام (همه شهروندان) و مخاطب خاص (افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر) ارائه میدهد. این خدمات از دوران پیش از تولد و مشاوره ژنتیک آغاز شده و تا دوران سالمندی ادامه دارد.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در ادامه با تأکید بر رویکرد محلهمحور به عنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان، گفت: تمامی فعالیتهای ما بهصورت مستقیم در محلات به مردم ارائه میشود. از خبرنگاران گرامی دعوت میشود با حضور در میدان، گزارشهای دقیقی از این خدمات تهیه کرده و بازخورد آن را به اطلاع عموم برسانند.
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