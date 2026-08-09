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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

خدمات بهزیستی از جنین تا سالمندی محله‌محور شد

خدمات بهزیستی از جنین تا سالمندی محله‌محور شد

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: خدمات تخصصی متنوع بهزیستی از پیش از تولد با مشاوره ژنتیک تا دوران سالمندی را شامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاقپور بمناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری دفتر استان اردبیل با تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران همواره یار و یاور سازمان بهزیستی بوده‌اند و با قلم خود راوی صادق حقایق و فعالیت‌های این نهاد حمایتی هستند.

بهزیستی از جنین تا سالمندی محله‌محور شد

وی افزود: بهزیستی یک سازمان حمایتی–تخصصی است که خدمات خود را به دو گروه مخاطب عام (همه شهروندان) و مخاطب خاص (افراد دارای معلولیت و اقشار آسیب‌پذیر) ارائه می‌دهد. این خدمات از دوران پیش از تولد و مشاوره ژنتیک آغاز شده و تا دوران سالمندی ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در ادامه با تأکید بر رویکرد محله‌محور به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سازمان، گفت: تمامی فعالیت‌های ما به‌صورت مستقیم در محلات به مردم ارائه می‌شود. از خبرنگاران گرامی دعوت می‌شود با حضور در میدان، گزارش‌های دقیقی از این خدمات تهیه کرده و بازخورد آن را به اطلاع عموم برسانند.

کد مطلب 6912382

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