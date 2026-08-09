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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

پنجره نقل‌وانتقالات صنعت‌نفت آبادان باز است

پنجره نقل‌وانتقالات صنعت‌نفت آبادان باز است

آبادان - مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید نداریم و نفرات جذب‌شده می‌توانند در فصل آینده برای تیم به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، بسید یوسف موسوی سندرونی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: روند نقل‌وانتقالات باشگاه طبق برنامه در حال انجام است و اقدامات لازم برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید و تکمیل فهرست تیم انجام شده است.

وی افزود: برخلاف برخی اخبار و شایعات مطرح‌شده، پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه با پیگیری اعضای هیئت‌مدیره باز است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان تصریح کرد: قرارداد بازیکنان جدید در چارچوب مقررات به ثبت خواهد رسید و باشگاه مشکلی برای استفاده از نفرات جذب‌شده ندارد.

موسوی سندرونی با اشاره به برنامه این باشگاه برای حضور قدرتمند در فصل جدید گفت: مجموعه مدیریتی و کادر فنی با جدیت مشغول آماده‌سازی تیم هستند و تلاش می‌کنیم با تکمیل ترکیب و فراهم کردن شرایط مناسب پاسخگوی اعتماد و حمایت هواداران پرشور آبادانی باشیم.

کد مطلب 6912426

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