محکوم متواری پرونده کثیرالشاکی لالی در استان البرز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی طالبی اظهار کرد: این محکوم‌علیه که حدود ۱۰ ماه از دسترس مراجع قضایی متواری بود، پس از رصد دقیق مأموران امنیتی و انتظامی در مخفیگاه خود در استان البرز شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی محل اختفای محکوم، تیمی از مأموران مجرب به استان البرز اعزام و در عملیاتی هماهنگ دستگیر، پس از انتقال به استان خوزستان، برای اجرای حکم روانه زندان شد.

رئیس دادگستری لالی با اشاره به سوابق این محکوم گفت: وی دارای پرونده‌های متعدد مالی با مجموع ارزش تقریبی یک هزار میلیارد ریال و شکات متعدد است و پرونده‌های وی از جمله پرونده‌های مهم مالی شهرستان لالی به شمار می‌رود.

طالبی با تأکید بر ضرورت اجرای احکام قطعی قضایی تصریح کرد: استیفای حقوق شکات با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و متواری بودن محکومان، مانعی برای اجرای قانون و احقاق حقوق مردم نخواهد بود.