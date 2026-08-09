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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

محکوم متواری پرونده کثیرالشاکی لالی در استان البرز دستگیر شد

محکوم متواری پرونده کثیرالشاکی لالی در استان البرز دستگیر شد

اهواز - رئیس دادگستری شهرستان لالی از شناسایی و دستگیری یک محکوم مالی متواری و کثیرالشاکی با دستور قضایی در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی طالبی اظهار کرد: این محکوم‌علیه که حدود ۱۰ ماه از دسترس مراجع قضایی متواری بود، پس از رصد دقیق مأموران امنیتی و انتظامی در مخفیگاه خود در استان البرز شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی محل اختفای محکوم، تیمی از مأموران مجرب به استان البرز اعزام و در عملیاتی هماهنگ دستگیر، پس از انتقال به استان خوزستان، برای اجرای حکم روانه زندان شد.

رئیس دادگستری لالی با اشاره به سوابق این محکوم گفت: وی دارای پرونده‌های متعدد مالی با مجموع ارزش تقریبی یک هزار میلیارد ریال و شکات متعدد است و پرونده‌های وی از جمله پرونده‌های مهم مالی شهرستان لالی به شمار می‌رود.

طالبی با تأکید بر ضرورت اجرای احکام قطعی قضایی تصریح کرد: استیفای حقوق شکات با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و متواری بودن محکومان، مانعی برای اجرای قانون و احقاق حقوق مردم نخواهد بود.

کد مطلب 6912437

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