اوکراین تمام توان خود را برای نزدیکی به ناتو بکار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"پترو پوروشنکو" رئیسجمهوری اوکراین در کنفرانس خبری اعلام کرد: همهپرسی برای عضویت کییف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور برگزار می شود.
پوروشنکو همچنین با بیان اینکه همه تلاش خود را برای نزدیکتر شدن کشورش به استانداردهای اروپا و ناتو به کار خواهد گرفت، اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی و نظامی در دستور کار دولت اوکراین قرار دارد،اما با این حال، وی تصمیمگیری برای نزدیک شدن به اروپا را به تصمیمگیری شهروندان اوکراینی موکول خواهد کرد.
رئیسجمهوری اوکراین با بیان اینکه احتمال عضویت در ناتو حدود 6 ماه آتی صورت گیرد، تاکید کرد: صلح در شرق اوکراین تنها از طریق عمل به توافق مینسک و بدون توسل به زور عملی خواهد شد.
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