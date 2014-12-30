نادر قشقایی که در انتخابات اخیر انجمن هنرمندان مجسمه ساز به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات مالی این انجمن و برنامه ای که برای رفع این مشکلات دارد، توضیح داد: نه تنها ما بلکه دیگر انجمن های هنری نیز با همین مشکل مالی روبرو هستند که این مشکلات از چندین سال پیش گریبانگیر انجمن ها شده است و تا امروز ادامه دارد. این در حالی است که دولت‌ها به خوبی به این امر واقفند که هنرمندان می توانند کمک های بسیاری برای دولت به همراه داشته باشند، اما هیچ بودجه ای برای حمایت از این انجمن های هنری در نظر گرفته نمی شود.

قشقایی با بیان این که در انجمن مجسمه سازان 450 هنرمند عضویت دارند، افزود: این مجموعه های هنری که اعضای آن همگی دانش آموخته های دانشگاه های هنری هستند، قابلیت های اجرایی بسیار زیادی را دارند که در فراخوان های مختلف هنری از جمله بی ینال ها، سمپوزیوم ها و جشنواره های مختلف شرکت می کنند و دولت را در اجرای برنامه های هنری خود حمایت و همراهی می کنند.

دولت حمایت مالی کند

رییس جدید انجمن هنرمندان مجسمه ساز درباره احتمال سرپا ماندن این انجمن در صورت حمایت نشدن از سوی دولت تصریح کرد: انجمن می تواند از طریق جذب اسپانسر سرپا بماند، اما از سوی دیگر به طور مثال برای برگزاری بی ینال مجسمه سازی قوانینی وجود دارد که این امکان را به ما نمی دهد که بتوانیم با جذب اسپانسر این بی ینال را برگزار کنیم چرا که طبق ضوابط قانونی، بودجه برگزاری بی ینال را دولت پرداخت می کند و مکان اجرای آن را نیز تأمین می کند، بنابراین به لحاظ قانونی هم دست ما بسته است.

او با اشاره به فعالیت های کوچکی که در این انجمن برای درآمدزایی صورت می گیرد، یادآور شد: بخش بسیار کوچکی را در انجمن داریم که به آموزش مجسمه سازی در همه سنین اختصاص دارد اما درآمد این بخش تنها می تواند هزینه منشی این انجمن را تأمین کند.

قشقایی با تأکید بر لزوم حمایت مادی و معنوی از سوی دولت به انجمن های هنری اظهار کرد: انجمن مجسمه سازان حتی امکان برپایی یک نمایشگاه کوچک را نیز بدون اتکا به حمایت های مادی دولتی ندارد و لازم است که از سوی دولت و شهرداری ها این حمایت ها را دریافت کند.

وی با بیان این که بخش خصوصی به دلیل دریافت نکردن حمایت های مادی و معنوی با مشکلات بسیاری روبرو شده اند، متذکر شد: به طور مثال آقای شانس که تنها کارگاه ریخته گری مجسمه سازی را دارد، بدون هیچ حمایتی فعالیت می کند اما با مشکلات بسیاری مواجه است که این کارگاه را تهدید می کند. این در حالی است که دولت و شهرداری ها مثل دیگر کشورهای دنیا امکان حمایت از این انجمن ها و کارگاه های کوچک هنری را دارند.

مشکلات مکان انجمن مجسمه سازان پابرجاست

قشقایی درباره مکانی که انجمن مجسمه سازان در اختیار دارد و همچنین وضعیت این مکان توضیح داد: مکان بسیار کوچکی را در اختیار داریم که هر آن ممکن است آن را نیز از ما بگیرند چرا که شهرداری معتقد است این مکان باید موزه باشد، هم اکنون نیز گچ دیوارش ریخته و مرتب با مشکل آب و برق آن که قطع می شود و مشترک با دیگر واحدهاست مواجهیم.

وی افزود: البته وعده هایی هم داده شده است که مکانی را در اختیار ما خواهند گذاشت اما در حال حاضر خبری نیست.

این هنرمند مجسمه ساز در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر سابقه چند هزار ساله ایران در زمینه هنر مجسمه سازی یادآور شد: هنرمندان و دانشجویان هنری کشور ما ناچارند برای تأمین زندگی خود به برنامه های کاری کوچک تن بدهند و برخورد با آنها نیز بسیاری حقیرانه است به اندازه ای که در قراردادهای کاری آنها تفاوتی میان کار یک هنرمند با یک پیمانکار قائل نیستند.

وی ادامه داد: هنرمندان ما به این امور تن می دهند تا بتوانند در مسابقات بین المللی شرکت کنند و معمولاً نیز مقام های خوبی را از این رویدادهای هنری کسب می کنند، اما در کشور خود ما با این همه سابقه فرهنگی، هیچ حمایتی را ندارند.

قشقایی درباره نوع کمک های شهرداری و دولت از هنرمندان نیز بیان کرد: دولت و شهرداری می تواند هر ساله بودجه ای را به خرید آثار مجسمه سازان اختصاص دهند و این تقاضایی است که ما از شهردار تهران داریم تا نسبت به رفع مشکلات مجسمه سازان راهکاری را بیاندیشد و اعلام کند.

مجسمه های چینی در ایران چه می کنند؟

این هنرمند مجسمه ساز با یادآوری خریداری آثار حجمی از چین تصریح کرد: متأسفانه در چند ساله اخیر شاهد بوده ایم که علیرغم وجود این همه هنرمند مجسمه ساز و امکان ریخته گری مجسمه های برنزی در کشور، آثار حجمی را به نازل ترین کیفیت ممکن به کشور چین سفارش می دهند.

او همچنین درباره برگزاری بی ینال مجسمه سازی از سوی انجمن هنرمندان مجسمه ساز نیز اظهار کرد: ما مطمئن هستیم که می توانیم بی ینال مجسمه سازی را برگزار کنیم و گفتگوهای اولیه نیز در این زمینه صورت گرفته است.

رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز در پایان با تأکید بر این که همه مجموعه های فرهنگی کشور اعم از سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی به ویژه مجسمه سازان با مشکلات مالی روبرو هستند، گفت: دولت اگر شعار حمایت از بخش هنری و خصوصی را می دهد، در عمل باید به وعده هایش عمل کند. در کشور ما فقط بخش صنعت نیست که نیاز به حمایت دارد، بخش هنر و فرهنگ نیز به عنوان زیرساخت های یک مملکت نیاز به توجه و حمایت مادی و معنوی دارند.