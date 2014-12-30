تصویربرداری «من مادرم» پایان یافت/ نقش جدی برای بازیگر طنز

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی «من مادرم» به نويسندگی و کارگردانی پژمان چشمی و تهيه کنندگی عباس رافعی روز گذشته در لوکیشنی حوالی کن سولقان به پایان رسیده و هم اکنون مراحل فنی پروژه در حال انجام است.

پژمان چشمی درباره شرایط تولید و سکانس فینال پروژه گفت: سکانس فینال فیلم در خانه ای در کن سولقان با حضور نرگس محمدی و زهیر یاری مقابل دوربین رفت. در واقع با توجه به اینکه تصویربرداری به صورت رج زنی انجام شد این سکانس مربوط به فینال پروژه نبود و سکانس پایانی طی هفته گذشته با حضور اکثر بازیگران تصویربرداری شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه تصویربرداری طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده انجام شد و بازیگران و عوامل نیز همکاری صمیمانه ای داشتند. هم اکنون پرهام وفایی که از اواسط تصویربرداری تدوین را آغاز کرده بود مشغول مونتاژ سایر بخش های باقی مانده از فیلم است و صداگذاری نیز توسط محمد بیگی انجام می شود.

چشمی در پایان گفت: طی چند روز آینده با یک آهنگساز مطرح برای ساخت موسیقی به توافق می رسیم. ضمن اینکه هنوز زمان پخش مشخصی برای فیلم تعیین نشده ولی طبق پیش بینی ها فیلم طی یک ماه آینده با پایان مراحل فنی آماده نمایش می شود و در اولین فرصت روی آنتن شبکه اول سیما می رود.

زهير ياری، بهنوش بختياری، سولماز حصاری، نرگس محمدی، نيما شاهرخ شاهی، رضا آحادی، شيوا خنياگر، مهدی فقيه، سمیرا مرادی، محمد فيلی، فريده دريامج، فرج الله گل سفيدی، بهنام مختاری، کيانا يعقوبی، امير چشمی و ثريا قاسمی همراه با هنرمند خردسال تارا وفاخواه بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

بهنوش بختياری در «من مادرم» در نقشی کاملا جدی ايفاگر مادری است که بعد از هفت سال باردار می شود. همه چيز خوب پيش می رود تا اينکه خبری تمام روياهای او را خراب می کند...

ساير عوامل اصلی اين پروژه که به سفارش گروه فيلم و سريال شبکه اول سيما تولید شده عبارتند از: مدير تصويربرداری: فرزام گل سفيدی، مدير صدابرداری: محمد بيگی، مدير توليد: داود ماسوله، طراح صحنه و لباس: رضا سليمانی، طراح گريم: مهرداد قلی پور، دستيار صحنه و لباس: مهرداد احمدی، ريحانه عسگری، دستيار صحنه: وحيد عربی، دستيار اول کارگردان و برنامه ريز: وحيد نصيری، مجری طرح: فيلمنگاران، دستيار دوم کارگردان: ميثم يزدان پناه، دستيار سوم کارگردان: ياسمن کوکبی، منشی صحنه: پرستو مدانلو، دستيار صدا: آرسام ناصرترابی، دستياران گريم: مهشاد اصفهانی، محمد اعرابی، دستيار توليد: آروين اعظمی، دستياران تصوير: جعفر مظلوم، سهيل عبدالله پور، روح الله اکبری نژاد، مدير تدارکات: حميد زعفری، دستيار تدارکات: محمدرضا محمدپور، عکاس و تصويربردار پشت صحنه: نادر رضاييان، سينه موبيل: ايمان احمدی، حمل و نقل: حسين شهبازی، محمدرضا ميرزارضی.