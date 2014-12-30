فتنه گرانی كه دستگیر نشدند همچنان به دنبال براندازی نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم سخنرانی ویژه حماسه ۹ دی كه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برگزار شد، ضمن اشاره به اینكه حماسه ۹ دی از حماسه های كاملا ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است گفت: در این حماسه فقط كسانی حضور میابند كه دلداده رهبری هستند.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی حماسه خاصی است كه نفس این حضور و شعارها گویای ولایت مداری و عشق به امام و رهبری است.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینكه فتنه شامل جریان هایی می شود كه باطلان لباس حق می پوشند و فضا را غبار آلود می كنند، گفت: كسانی كه بعد از امام راحل به مقام رهبری تمكین نكردند واقفیه‌ای های مدرن هستند

وی اظهار كرد: شبهه افکنی عنصر و ابزار اصلی سران فتنه گر است و به همین دلیل در سال ۸۸ از شبهه تقلب به عنوان عنصر فتنه‌افکنی استفاده شد كه این افراد بعدا در مصاحبه‌های خود اعلام کردند تقلب رمز آشوب فتنه بود.

امام جمعه موقت تهران با تاكید بر اینكه امام از ولایت فقیه صحبت می‌کردند و نه از رهبری و ولایت خودشان، تصریح كرد: ایشان هیچ‌گاه نگفتند مطیع روح‌الله باشید بلکه همواره گفتند مطیع ولایت فقیه باشید تا آسیبی به كشور شما وارد نشود.

وی اظهار كرد: افراد فتنه گری كه دستگیر نشدند همچنان در پی براندازی نظام هستند اما هرگز موفق به این کار نمی‌شوند، مردم این موضوع را خوب درک کرده‌اند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: متاسفانه در سال ۸۸ بسیاری از عوام در حیطه خواص جای گرفتند، و برخی از خواص نیز عوام شدند و حقیقتی را كه باید درك نكردند و تنها کسانی در بحث فتنه نجات یافتند که از ولایت جدا نشدند.

وی گفت: تنها سخرانی ها در این ایام مهم نیست بلكه نفس حضور مردم و سر دادن شعارهای انقلابی شما پیام مهمی را در خود دارد.