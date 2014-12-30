به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر سه شنبه در سخنرانی كه با موضوع ۹ دی در رواق امام خمینی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد؛ با اشاره به اینكه سه فضای حق، باطل و فتنه ممكن در جامعه ای كه زندگی می كنیم وجود داشته باشد تصریح كرد: در فضای حاكمیت نباید حق و ولی را تنها گذاشت چرا كه تنها گذاشتن ولی، یعنی علی همانا و خون دل خوردن مولا همانا.
وی با تاكید بر اینكه نباید ولی را تنها گذاشت گفت: یکی از اهداف فتنهگران در سال ۸۸ همین بود و گرچه این افراد آمدند تا کمر ولایت را بشکنند اما موفق نشدند و کمر خودشان شکسته شد.
آیت االله خاتمی ادامه داد: گاه فضای حاکمیت باطل است، مانند حاکمیت طاغوت، و گاه حاکمیت باطل نیست اما فضا آلوده می شود كه ما در این فضای باطل، کف وظیفه مان این است که تحت تاثیر باطل قرار نگیریم.
فتنهگران دیتکاتورهای پنهان بودند
وی با اشاره به اینكه فتنه فضایی است كه در آن حق و باطل قاطی می شود عنوان كرد: فتنه ۸۸ فتنهای بود که جاهطلبان، کشور را تا لبه پرتگاه پیش بردند كه یك سر این فتنه غربی ها شامل آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و منافقین و سلطنتطلبان بودند که اردوگاه شرک را تشکیل داده بودند و سر دوم آن در داخل بود كه توسط افرادی که نسبت به رهبر معظم انقلاب عقده داشتند شكل گرفت و این افراد نظام را میخواستند، اما نظامی که خودشان تعیین کنند.
امام جمعه موقت تهران گفت: فتنهگران به دلیل اینكه رای نیاورده بودند حاضر شدند کشور را به آتش بکشند كه این نشان می دهد این افراد دیکتاتورهای پنهان بودند.
وی با اشاره به سخنان آیتالله طبسی كه در خصوص فتنه گران فرمودند حكم سران فتنه اعدام است گفت: فتنهگران در آن هشت ماه، مرکز کشور را به آتش کشیدند و در مرکز استانها هم تا جایی كه می توانستند آشوب به پا کردند، و در این مدت هر چه بیگانگان خواستند به خوراک آنها دادند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاكید بر اینكه اگر سفره فتنهگران پهن میبود تا پای براندازی نظام پیش میرفتند ابراز كرد: این شما مردم با بصیرت بودید كه نگذاشتید این امر ادامه یابد و بیشک اگر شما بصیران جامعه نبودید کسی نمیتوانست از پس آنها برآید.
عده ای بعد از 5 سال به دنبال تطهیر فتنه گران هستند
امام جمعه موقت تهران گفت: اكنون بعد از پنج سال جریانی برای تطهیر فتنهگران به راه افتاده است و این افراد با سخنرانی هایشان از آنها دفاع میکنند بنابراین مردم و امت حزبالله به هوش باشند این اقدام در تداوم اصل فتنه است و اگر اینها موفق شوند مرحله بعد از تطهیر فتنهگران، طلبکار کردن آنها نسبت به ما است، اگر اینها طلبکار شوند چوبهدار شیخ فضل الله نوری را برپا میکنند.
آیت الله خاتمی افزود: حماسه ۹دی؛ حماسه بصیرت، پایداری از اصل انقلاب، مقاومت در برابر دشمن و مهمتر از همه تولی و تبری بوده است.
وی با اشاره به اینكه رهبر معظم انقلاب در خصوص فتنه گفتند «فتنه خط قرمز است» اظهار كرد: این سخن تكلیف امر را نشان میدهد و گویای این است كه هیچ فتنهگری لیاقت هیچ پست کلیدی را ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دادگاه مردم، عادلانهترین دادگاه است و ما معتقدیم اگر دادگاهی برای سران فتنه برگزار شود اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
حماسه 9 دی زنگ هوشیاری مردم و هشدار به فتنه گران بود
وی با تاكید بر اینكه باید حماسه ۹دی را زنگ هشداری به فتنهگران دانست تصریح كرد: آنها باید بدانند این ملت و امت آرام نمیگیرند و تا زندهاند در تحلیلهای سیاسیشان جنایات فتنهگران را فراموش نمیکنند.
خطیب موقف جمعه تهران ادامه داد: با این وجود بازهم به سران فتنه میگوییم توبه کنید، آغوش ولایت و مردم باز است؛ البته آغوش ولایت و مردم باز است به این معنی نیست که جنایاتشان فراموش میشود بلکه به این معنی است که شروع حل مشکلاتشان خواهد بود، لذا از خداوند میخواهیم لیاقت توبه به فتنهگران را عطا کند.
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