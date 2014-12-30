دانشگاه های خراسان شمالی برای تصمیم گیری مستقل شدند

احمد محقر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از سال ها سرانجام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی در خراسان شمالی از هیئت امنای دانشگاه های خراسان رضوی تفکیک شدند.

وی اضافه کرد: در پی این تفکیک از این به بعد دانشگاه های دولتی خراسان شمالی می توانند به صورت مستقل در مورد مسائل آموزشی، پژوهشی، مالی، معاملاتی، جذب نیرو و ... خود تصمیم گیری و عمل کنند.

محقر با بیان این که یکی از طولانی شدن روند تفکیک هیئت امنای دانشگاه های خراسان شمالی از خراسان رضوی تغییر و تحولات دانشگاه بجنورد بود، افزود: در حال حاضر دانشگاه های استان به صورت هیئت امنایی و مستقل از استان های دیگر فعالیت می کنند.

وی با اشاره به این که بر این اساس دانشگاه های دولتی استان از این پس می توانند به صورت مستقل برای امور مربوط به خود تصمیم گیری کنند، گفت: در این راستا رئیس دانشگاه دولتی بجنورد به عنوان دبیر هیئت امنای دانشگاه های دولتی استان و رؤسای دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی کشاورزی شیروان و مجتمع آموزش عالی اسفراین به عنوان اعضای اصلی هیئت امنای دانشگاه های استان انتخاب شده اند.