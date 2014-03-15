احمد محقر سرپرست دانشگاه بجنورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت تدبیر و امید در حکمی احمد محقر را به عنوان سرپرست دانشگاه دولتی بجنورد منصوب کرد.

محقر جایگزین محسن طالب زاده شده که 7.5 سال پیش از سوی وزیر علوم دولت نهم محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده بود.

محقر، سرپرست جدید دانشگاه دولتی بجنورد دارای مدرک دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران بوده و پیش از این عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

وی در دولت دوم اصلاحات و در ابتدای تشکیل استان خراسان شمالی در سال 83 نخستین معاون سیاسی و امنیتی استانداری این استان بود.

بر اساس برنامه قرار است مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه بجنورد در سال آینده و احتمالا با حضور رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت تدبیر و امید برگزار شود.

دانشگاه بجنورد همزمان با شروع بکار دولت نهم در مهرماه ۱۳۸۴ در مرکز خراسان شمالی، بجنورد، راه‌اندازی شد و اکنون نیز افزون بر سه هزار دانشجو دارد.