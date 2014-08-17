فضای آزاداندیشی و تضارب آرا در دانشگاه بجنورد مهیا است/ لزوم افزایش مشارکت خیران دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محقر صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به برنامه ریزی ها و هدف گذاری انجام شده در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و ... در دانشگاه بجنورد، اظهار داشت: مدیریت این دانشگاه فضا را برای فعالیت های مختلف باز کرده و از انجام اقدامات فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی و ... دانشجویان در محیط دانشگاه حمایت می کند.

وی وظیفه دانشگاه را حمایت و مدیریت فعالیت های مختلف دانشجویان دانست و افزود: دانشجو باید کارکردهای مختلفی داشته باشد چرا که دانشگاه با دبیرستان متفاوت بوده و جوانان باید در محیط دانشگاهی جامعه پذیری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... را بیاموزند.

به گفته محقر دانشگاه تنها محلی برای مطالعه کتاب نیست بلکه بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب لازم است در این محیط بینش و فهم سیاسی شکل بگیرد چرا که اگر این فهم در دانشگاه حاصل نشود؛ در کدام محیط باید به دست بیاید؟.

وی اضافه کرد: دانشجو باید تحمل دیدگاه های مختلف و مخالف با نظر خود را بیاموزد و ضمن یادگیری چگونگی مواجهه با تضارب آرا، تعامل و همزیستی مناسبی نیز با دیگر افکار داشته باشد.

محقر تصریح کرد: مدیریت دانشگاه دولتی بجنورد آماده است تا این فضای تعامل و همزیستی را حفظ و حراست کرده و محیط تبادل اندیشه ها را فراهم کند؛ اما تقویت این فضا نیازمند حضور و تلاش دانشجویان است.

وی اظهار کرد: خراسان شمالی استان گنجیینه فرهنگ ها بوده و می باید صاحبان سلایق مختلف بتوانند در چهارچوب قانون اساسی در فضایی مناسب به بیان اندیشه های خود بپردازند.

به گفته محقر دانشگاه بجنورد به لحاظ رویکرد کلان تمامی زمینه ها را برای فعالیت در حوزه های مختلف فراهم می کند و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها آماده است تا از فضای آزاداندیشی و تضارب آرا در این دانشگاه حمایت کند.

خوابگاه برادران دانشگاه بجنورد مهر امسال بهره برداری می شود

سرپرست دانشگاه دولتی بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات دانشجویان در زمینه کمبود فضای خوابگاهی، این موضوع را دغدغه جدی مسؤولان دانشگاه نیز دانست و گفت: تأخیر در افتتاح این پروژه به دلیل مؤفق نبودن پیمانکار آن در ایفای تعهدات خود بوده اما با اقدامات انجام شده قرار است ساختمان مزبور تا پیش از مهر ماه امسال برای تجهیز در اختیار دانشگاه قرار گیرد و از مهر ماه نیز زمینه بهره برداری از آن فراهم شود.

محقر با اشاره به این که دانشگاه بجنورد بیش از دو هزار و 580 دانشجو در 19 رشته کارشناسی و 14 رشته محل کارشناسی ارشد دارد، اظهار داشت: به صورت میانگین حدود 70 درصد از دانشجویان این دانشگاه متقاضی استفاده از خوابگاه هستند در حالی که دانشگاه در زمینه تأمین فضای خوابگاهی با مشکل مواجه است.

به گفته وی با بهره برداری از خوابگاه جدید برادران 70 الی 80 درصد از متقاضیان استفاده از خوابگاه پوشش داده می شوند و بخش اعظمی از مشکلات موجود در این بخش مرتفع خواهد شد.

سرپرست دانشگاه بجنورد همچنین با اشاره به این که دانشگاه بجنورد در بخش های مختلف از نظر فضا و امکانات کاستی هایی دارد، بر حمایت خیران و واقفان از این دانشگاه تأکید کرد و افزود: خیران همان گونه که در حوزه مدرسه سازی فعال هستند برای احداث خوابگاه و ساختمان های مورد نیاز دانشجویی نیز گام بردارند چرا که اعتبارات دولتی تکافوی ساخت اماکن مورد نیاز دانشگاه بجنورد را نمی دهد.

محقر با بیان این که دانشگاه بجنورد نیاز ویژه ای به حمایت خیران و واقفان دارد، اظهار داشت: این دانشگاه آماده است خیران را با اعطای زمین برای احداث خوابگاه و ساختمان های مورد نیاز یاری کند.