تماس تلفنی کری و لاوروف/ تشکیل کشور فلسطینی محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لاوروف و کری همچنین راه های از سرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را بررسی کردند.

در این گفتگوی تلفنی مسئله ارائه پیش نویس تشکیل کشور فلسطینی به شورای امنیت بررسی و اعلام شد که این موضوع سال جدید میلادی مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.

خاطرنشان می شود پیش نویس تشکیل کشور فلسطینی روز گذشته از سوی اردن به نمایندگی از فلسطین به شورای امنیت ارائه شد. آمریکا در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که ارائه چنین طرحی اهداف و خواسته های ملت فلسطین را محقق نخواهد کرد.