حماسه ۹ دی رای نسل جدید انقلاب به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد حسن اختری ظهر سه شنبه در مراسم حماسه ماندگار ۹ دی در مصلای اردبیل تصریح کرد: ملت ایران در سال ۵۷ به پیروزی رسیدند و در رفراندوم سال ۵۸ با اکثریت آرا به تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران رای دادند ولی با گذشت ۳۵ سال از این رخداد دشمنان فکر میکنند که نسل جدید این انقلاب هیچ همخوانی و همراهی با نظام اسلامی ندارند.
وی از حماسه ۹ دی به عنوان رفراندوم حقیقی برای نسل جدید و انقلابی یاد کرد و افزود: نسل جدید انقلاب در این حماسه به حقانیت نظام اسلامی رای داد و با حضور خود مشت محکمی بر دهان یاوهگویان زد تا برای همیشه آنها به زبالهدان تاریخ بپیوندند.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت سنگ بنای فتنه سال ۸۸ را القای همین شبهات و رودرویی مردم با نظام اسلامی توصیف و عنوان کرد: عدهای در داخل و کشورهای غربی نیز از بیرون با سران فتنه همراه شدند تا فکر خام خود را در ضربه زدن به نظام اسلامی حاکم کنند.
آیتالله اختری با بیان اینکه فتنهگران در سال ۸۸ درصدد تغییر نظام و دگرگونی آرمانها و ارزشهای اسلامی بودند، گفت: ملت ما در حماسه ۹ دی خط بطلان بر این اندیشه کشیدند و به آنها فهماندند که هیچ وقت ارزشها و آرمانهای نظام اسلامی که در سایه خون هزاران شهید به ثمر نشسته قابل تغییر نیست.
وی حماسه ۹ دی را حماسه ای فراموش نشدنی برای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: در روز حماسی ۹ دی نظام از هرگونه توطئه و فتنه پاک شد به طوری که همه ملت یک صدا به میدان آمدند و شعار نابودی فتنه و فتنهگران را سر دادند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با تاکید به اینکه نباید تصور کنیم که توطئه و فتنه سال ۸۸ یک مسئله کوچک و پیش پا افتاده بود، ادامه داد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه و رژیمهای وابسته به آنها، سلطنتطلبان، منافقان، بهائیها، گروههای ضدانقلاب و برخی از کشورهای عربی و مسلمانان منطقه فتنهگران را همراهی میکردند.
آیت الله اختری افزود: با وجود پیچیدگی و گستردگی حرکت فتنه دشمنان، این خروش ملت ایران بود که این توطئهها را خنثی کرده و نقش بر آب کرد و این اراده الهی بود که پیروزی مسلمانان و امت الهی را بر کافران و شیاطین فراهم نمود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت از این روز به عنوان روز تجدید بیعت با مقام معظم رهبری یاد کرد و گفت: به دنبال خلق این حماسه در اکثر کشورهای اسلامی و عربی منطقه تحولات در قالب بیداری اسلامی شکل گرفت به طوری که نقشه شوم و توطئه امپریالیسم جهانی و حمایت سران استکباری از برخی عوامل انحراف بینتیجه و بیثمر باقی ماند.
آیتالله اختری خطاب به آنهایی که مدعی هستند باید موضوع فتنه کنار گذاشته شده و این امر نادیده گرفته شود تصریح کرد: تا زمانی که فتنهگران توبه نکنند و با اظهار ندامت به دامن ملت و نظام برنگرند به طور قطع آنها هیچ جایگاهی در بین مردم و نظام اسلامی ندارند.
وی افزود: بیداری اسلامی محصول خلق حماسه ۹ دی بود که آرام آرام در برخی از کشورها شکل گرفت و شاهد الگوگیری نظام اسلامی و دینی بودیم که به معنای واقعی تحقق پیدا کرد اما در این بیداری اسلامی نیز استکبار ساکت و آرام ننشسته و با انواع توطئهها سعی کردند تا مسیر بیداری اسلامی را به انحراف بکشانند.
به گفته دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت هر چند دشمنان سعی کردند تا این بیداری اسلامی را به انحراف بکشانند اما با وجود برخی ناملایمتیها و تحقق نیافتن وعدهها این حرکت همچنان بالنده و پیشرونده ادامه داشته و به طور قطع این حرکت به نهضت امام عصر(عج) منتهی میشود.
آیت الله اختری جریان انقلاب را جریان رو به جلو همراه با بیداری و بصیرت برشمرد و افزود: نباید احساس کنیم که با پیروزی انقلاب همه چیز خاتمه یافته در حالی که باید بدانیم شیطان امروز بر سر راه ما بوده و به انواع توطئهها سعی میکند ملتها را از مسیر واقی خود دور کند.
وی معیار تشخیص را در این عرصه معیار بصیرت، آگاهی و هوشیاری بیشتر در دفع توطئهها و خنثی کردن حیلههای استکبار برشمرد و گفت: در قرآن کریم نیز به امر تشخیص درست و به موقع در سایه بصیرت و آگاهی امت اسلامی در دفع توطئهها تاکید شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت توطئه امروز دشمن را توطئهای خطرناک و فتنه حقیقی در ایجاد اختلاف بین مسلمانان و کشیدن آنها به مرز نزاع و کشتار دانست و افزود: در این زمینه نیز باید با تشخیص درست وارد میدان شده و عمل راستین را انجام دهیم.
آیت الله اختری لازمه دفع این توطئهها را تمسک و توسل به یکپارچگی، وحدت و همدلی دانست و تاکید کرد: باید به وعده الهی در نصرت امت اسلامی امیدوار باشیم و بدانیم به طور قطع این پیروزی دست یافتنی است.
وی تصریح کرد: امت اسلامی باید بدانند که سران تکفیری و گروههای انحرافی همچون طالبان، القاعده و داعش در دامن چه کسانی پرورش یافته و با کدام پول و نقشه میخواهند خواسته دشمنان را در افغانستان و عراق و سوریه پیاده کنند.
آیت الله اختری با بیان اینکه این گروهها در دامن آمریکا و رژیم صهیونیستی پرورش یافته و امروز برای برهم زدن نظام و حدت و وفاق امت اسلامی در عرصه حاضر شده اند، ادامه داد: اینان با وحشیگری خود سعی میکنند آبروی امت اسلامی و رهبری صالح را ببرند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت شرایط رهبری را در جامعه شرایطی خاص و ویژه برشمرد و بیان کرد: مگر گروهی که به کشتار و جنایت و تجاوز حکم میکند میتواند نماینده خداوند در روز زمین بوده و پیشروایی امت را بر عهده بگیرد.
به گفته آیت الله اختری اینها به یقین نماینده شیطان هستند که امروز به دست گروههای شیطانی تربیت یافته و در دامن اسلام سعی میکنند بیآبرویی کنند.
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