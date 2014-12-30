به گزارش خبرگزاری مهرنخستین جلسه از سلسله نشستهای «عصرِ اَثر» به نقد و بررسی مجموعه شعر «آتشگردان» امید مهدینژاد شاعر و طنزپرداز معاصر اختصاص دارد.
در این جلسه که در موسسه فرهنگی و هنری «شهرستان ادب» برگزار میشود، یوسفعلی میرشکاک، سید احمد نادمی و دکتر اسماعیل امینی به نقد و بررسی تازه ترین اثر منتشر شده امید مهدینژاد می پردازند.
کتاب «آتشگردان» پنجمین مجموعه شعر جدی مهدینژاد است که پیش از این کتابهای: «رجزمويه» (سپیدهباوران)، «پیادهها» (سوره مهر)، «پیش از اقیانوس» (صریر) و «از قبیل زندگان» (تکا) از این شاعر جوان منتشر شده است.
گفتنی است نخستین نشست «عصر اثر» عصر پنجشنبه یازده دی ماه از ساعت پانزده الی هفده در محل موسسه شهرستان ادب به نشانی: خیابان شریعتی، تقاطع خیابان طالقانی، روبروی سینما صحرا- پلاک ۱۶۸ برگزار میشود.
نظر شما