حرم امام علی (ع) مهیای عزاداری دهه آخر صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مراسم باشکوه اربعین، حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف بار دیگر رخت عزا بر تن کرد و با نصب کتیبه‌های سیاه، به استقبال آیین‌های سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در دهه پایانی ماه صفر رفت.

در حالی که هزاران زائر اربعین همچنان در نجف اشرف حضور دارند و بسیاری از آنان پس از زیارت کربلا راهی حرم علوی شده‌اند، خادمان این آستان مقدس با سیاه‌پوش کردن صحن‌ها، رواق‌ها و ورودی‌های حرم، فضای معنوی نجف را برای ادامه مراسم عزاداری آماده کردند.

هم‌زمان با آغاز دهه آخر صفر، برنامه‌های عزاداری، مرثیه‌سرایی، قرائت قرآن و سخنرانی‌های مذهبی در حرم امام علی(ع) برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود موج زائران اربعین در روزهای منتهی به رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) همچنان در نجف اشرف ادامه داشته باشد