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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

۸۲۵ میلیون تومان کمک مردمی، ۱۷۵ زائر را راهی پیاده‌روی اربعین کرد

۸۲۵ میلیون تومان کمک مردمی، ۱۷۵ زائر را راهی پیاده‌روی اربعین کرد

قزوین- مسئول گروه مردمی جوانان خیر قزوین گفت: پویش «اربعین حسینی» با جذب ۸۲۵ میلیون تومان کمک مردمی، زمینه اعزام ۱۷۵ زائر کم‌برخوردار به پیاده‌روی اربعین را فراهم کرد.

ایمان جواهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «اربعین حسینی» با هدف فراهم کردن امکان حضور زائران کم‌برخوردار در پیاده‌روی اربعین، از سال ۱۳۹۸ توسط خیریه جوانان خیر راه‌اندازی شد.

وی افزود: در نخستین دوره این پویش، با مشارکت خیران، امکان اعزام پنج زائر به نیابت از نیکوکاران فراهم شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های سفر، اجرای این طرح از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ متوقف ماند.

مسئول گروه مردمی جوانان خیر قزوین ادامه داد: با ازسرگیری سفرهای اربعین، این پویش در سال ۱۴۰۳ بار دیگر آغاز به کار کرد و با جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون تومان کمک مردمی، ۴۰ زائر به نیابت از خیران راهی کربلای معلی شدند.

جواهران بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز با مشارکت مردم نیکوکار، ۱۲۵ میلیون تومان جمع‌آوری و زمینه اعزام ۴۰ زائر دیگر فراهم شد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر خیران در سال جاری خاطرنشان کرد: پویش «اربعین حسینی» در سال ۱۴۰۵ با همراهی مجموعه «کافه عدالت» موفق به جذب ۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی شد و با این میزان مشارکت، ۹۰ زائر کم‌برخوردار به مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین اعزام شدند.

جواهران تصریح کرد: در مجموع طی سال‌های اجرای این پویش، ۸۲۵ میلیون تومان کمک مردمی جمع‌آوری شده و ۱۷۵ زائر به نیابت از خیران و دوستداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین و زیارت کربلای معلی را پیدا کرده‌اند.

وی در پایان از همراهی خیران و مردم نیکوکار قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این حرکت مردمی، در سال‌های آینده نیز افراد بیشتری از اقشار کم‌برخوردار امکان حضور در مسیر نورانی پیاده‌روی اربعین را پیدا کنند.

کد مطلب 6909923

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