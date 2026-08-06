ایمان جواهران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «اربعین حسینی» با هدف فراهم کردن امکان حضور زائران کمبرخوردار در پیادهروی اربعین، از سال ۱۳۹۸ توسط خیریه جوانان خیر راهاندازی شد.
وی افزود: در نخستین دوره این پویش، با مشارکت خیران، امکان اعزام پنج زائر به نیابت از نیکوکاران فراهم شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای سفر، اجرای این طرح از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ متوقف ماند.
مسئول گروه مردمی جوانان خیر قزوین ادامه داد: با ازسرگیری سفرهای اربعین، این پویش در سال ۱۴۰۳ بار دیگر آغاز به کار کرد و با جمعآوری ۱۰۰ میلیون تومان کمک مردمی، ۴۰ زائر به نیابت از خیران راهی کربلای معلی شدند.
جواهران بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز با مشارکت مردم نیکوکار، ۱۲۵ میلیون تومان جمعآوری و زمینه اعزام ۴۰ زائر دیگر فراهم شد.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر خیران در سال جاری خاطرنشان کرد: پویش «اربعین حسینی» در سال ۱۴۰۵ با همراهی مجموعه «کافه عدالت» موفق به جذب ۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی شد و با این میزان مشارکت، ۹۰ زائر کمبرخوردار به مراسم عظیم پیادهروی اربعین اعزام شدند.
جواهران تصریح کرد: در مجموع طی سالهای اجرای این پویش، ۸۲۵ میلیون تومان کمک مردمی جمعآوری شده و ۱۷۵ زائر به نیابت از خیران و دوستداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق حضور در پیادهروی اربعین و زیارت کربلای معلی را پیدا کردهاند.
وی در پایان از همراهی خیران و مردم نیکوکار قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این حرکت مردمی، در سالهای آینده نیز افراد بیشتری از اقشار کمبرخوردار امکان حضور در مسیر نورانی پیادهروی اربعین را پیدا کنند.
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