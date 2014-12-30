جزئیات جایزه ملی مدیریت انرژی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیته راهبری "جایزه ملی مدیریت انرژی" هدف از برگزاري اين جایزه را ترويج استانداردهاي سيستم مديريت انرژي و معيارهاي مصرف بهينه انرژي دانست و افزود: توسعه فرهنگ دستيابي به اهداف سازماني با استفاده از مفاهيم مديريت انرژي و ايجاد انگيزه براي صنايع در جهت اعمال مديريت انرژي و ارتقاي آن از نتایج برگزاری این طرح ملی خواهد بود؛ چراکه سیاستها و الزامات قانونی به تنهایی نمی تواند و تاکنون نتوانسته مصرف کنندگان انرژی را آنچنان که باید و شاید به الگوهای بهینه سوق دهد و پیگیری سیاستهای تشویقی و انگیزه بخش باید مکمل آنها باشد که در این جایزه تنها بر جنبه تشویقی شامل شناسایی و معرفی صنایع برتر در این زمینه تاکید شده است.

مهندس امید شاکری اضافه کرد: بر اين اساس، با همكاري متخصصان، مطالعات تطبيقي و طراحي مدل جايزه انجام شد به طوریکه يكي از نقاط قوت مدل جايزه اين است كه دو ماده 11 و 24 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژی را به‌طور همزمان مورد توجه قرار مي‌دهد. ماده 11 به معيارهاي مصرف انرژي و ماده 24 به الزام واحدهاي صنعتي به داشتن تشكيلات مديريت انرژي مربوط است. در اين جايزه، هم جنبه‌هاي فني براي ارزيابي ميزان رعايت ماده 11 و هم جنبه‌هاي مديريتي براي ارزيابي تحقق ماده 24 از سوي شركت‌كنندگان گنجانده شده است.

وي در ادامه بررسی وضعيت مصرف انرژي نسبت به معيارهاي مشخص شده، ارزيابي توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده در زمينه صرفه‌جويي انرژي و بررسي سطح سيستم مديريت انرژي شركت‌های متقاضی دريافت جايزه ملي مديريت انرژي را از دیگر اهداف جایزه عنوان کرد و افزود: تشكيل شبكه‌هاي دانشي متشكل از تمامي ذي‌نفعان بحث انرژي در كشور شامل توليدكنندگان انرژي، مصرف‌كنندگان صنعتي انرژي، شركت‌هاي خدمات انرژي و سازمان‌هاي دولتي، از ديگر مزاياي برگزاري اين جايزه است كه نتيجه آن، مديريت دانش حاصل از فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه و هم‌افزايي در مديريت انرژي در سطح ملي خواهد بود.

رئیس کمیته علمی جایزه ملی مدیریت انرژی تصريح کرد: "سازمان بهره‌وری انرژی ایران" به نمایندگی از وزارت نیرو، "شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت" به نمایندگی از وزارت نفت، "ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست" به نمایندگی از معاونت علمی‌وفناوری رئیس جمهور و "سازمان مدیریت صنعتی" به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزار کنندگان اصلی جایزه می باشند.

وي خاطرنشان كرد: شرکتهای متقاضی می بایست در یکی از 28 فرآيند صنعتي كه براي آنها استاندارد معيار مصرف انرژي تدوين شده است، حداقل داراي دو سال سابقه فعالیت (سالهای 91 و 92) باشند و حتما تا اول بهمن ماه نسبت به ثبت نام در جایزه و ارسال اظهارنامه خود اقدام نمایند.

شاکری در انتها ضمن دعوت مجدد از شرکت‌های فعال صنعتی برای ثبت نام در جایزه، گفت: متقاضیان براي آگاهي از ضوابط، فرآيند كار و ثبت نام در جایزه مي‏توانند به تارنماي جایزه به نشاني http://iran-ema.imi.ir مراجعه نمايند.