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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۲۳

جزئیات جایزه ملی مدیریت انرژی تشریح شد

جزئیات جایزه ملی مدیریت انرژی تشریح شد

جایزه ملی مدیریت انرژی به منظور تشویق بخشهای مختلف مصرف كننده انرژي و ایجاد انگیزه در آنها برای استفاده بهینه از انرژی برای نخستین بار در کشور طراحی شده که ثبت نام در آن تا پایان دی ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیته راهبری "جایزه ملی مدیریت انرژی" هدف از برگزاري اين جایزه را ترويج استانداردهاي سيستم مديريت انرژي و معيارهاي مصرف بهينه انرژي دانست و افزود: توسعه فرهنگ دستيابي به اهداف سازماني با استفاده از مفاهيم مديريت انرژي و ايجاد انگيزه براي صنايع در جهت اعمال مديريت انرژي و ارتقاي آن از نتایج برگزاری این طرح ملی خواهد بود؛ چراکه سیاستها و الزامات قانونی به تنهایی نمی تواند و تاکنون نتوانسته مصرف کنندگان انرژی را آنچنان که باید و شاید به الگوهای بهینه سوق دهد و پیگیری سیاستهای تشویقی و انگیزه بخش باید مکمل آنها باشد که در این جایزه تنها بر جنبه تشویقی شامل شناسایی و معرفی صنایع برتر در این زمینه تاکید شده است.

 مهندس امید شاکری اضافه کرد: بر اين اساس، با همكاري متخصصان، مطالعات تطبيقي و طراحي مدل جايزه انجام شد به طوریکه يكي از نقاط قوت مدل جايزه اين است كه دو ماده 11 و 24 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژی را به‌طور همزمان مورد توجه قرار مي‌دهد. ماده 11 به معيارهاي مصرف انرژي و ماده 24 به الزام واحدهاي صنعتي به داشتن تشكيلات مديريت انرژي مربوط است. در اين جايزه، هم جنبه‌هاي فني براي ارزيابي ميزان رعايت ماده 11 و هم جنبه‌هاي مديريتي براي ارزيابي تحقق ماده 24 از سوي شركت‌كنندگان گنجانده شده است.

وي در ادامه بررسی وضعيت مصرف انرژي نسبت به معيارهاي مشخص شده، ارزيابي توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده در زمينه صرفه‌جويي انرژي و بررسي سطح سيستم مديريت انرژي شركت‌های متقاضی دريافت جايزه ملي مديريت انرژي را از دیگر اهداف جایزه عنوان کرد و افزود: تشكيل شبكه‌هاي دانشي متشكل از تمامي ذي‌نفعان بحث انرژي در كشور شامل توليدكنندگان انرژي، مصرف‌كنندگان صنعتي انرژي، شركت‌هاي خدمات انرژي و سازمان‌هاي دولتي، از ديگر مزاياي برگزاري اين جايزه است كه نتيجه آن، مديريت دانش حاصل از فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه و هم‌افزايي در مديريت انرژي در سطح ملي خواهد بود.

رئیس کمیته علمی جایزه ملی مدیریت انرژی تصريح کرد: "سازمان بهره‌وری انرژی ایران" به نمایندگی از وزارت نیرو، "شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت" به نمایندگی از وزارت نفت، "ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست" به نمایندگی از معاونت علمی‌وفناوری رئیس جمهور و "سازمان مدیریت صنعتی" به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزار کنندگان اصلی جایزه می باشند.

وي خاطرنشان كرد: شرکتهای متقاضی می بایست در یکی از 28 فرآيند صنعتي كه براي آنها استاندارد معيار مصرف انرژي تدوين شده است، حداقل داراي دو سال سابقه فعالیت (سالهای 91 و 92) باشند و حتما تا اول بهمن ماه نسبت به ثبت نام در جایزه و ارسال اظهارنامه خود اقدام نمایند.

شاکری در انتها ضمن دعوت مجدد از شرکت‌های فعال صنعتی برای ثبت نام در جایزه، گفت: متقاضیان براي آگاهي از ضوابط، فرآيند كار و ثبت نام در جایزه مي‏توانند به تارنماي جایزه به نشاني http://iran-ema.imi.ir مراجعه نمايند.

کد مطلب 2452848

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