به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی «تجسم بصیرت» شامگاه امروز سه شنبه 9 دی ماه با حضور رییس ستاد برگزاری حماسه 9 دی، دبیر این نمایشگاه و مسئولان اجرایی آن در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.

راهیابی 147 اثر به بخش داوری نهایی

محمد مهدی تدین موغاری دبیر برگزاری این مسابقه و نمایشگاه نخستین سخنران این مراسم بود که در سخنانی به هدف از برگزاری این رویداد اشاره کرد و گفت: مردمی شادمان همدلی و همگامی در یک آزمون بزرگ بودند، فرقی نمی کرد روی برگه هایشان نام چه کسی را نوشته اند، چون حضور هر شهروند یک آری به نظام دین و آیین در این خاک پاک بود. همان که امام روح الله گفته بود: جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم. اما گویا این شادمانی به مذاق آنان که از اختلاف و کشمکش نان می برند و بیش از 30 سال است که شبها خواب تسلط دوباره به این مرز پرگهر را می بینند، خوش نیامد، بنگاه خبرپراکنی شان زود دست به کار شد و غبار شک و تردید به هوا پراکند.

او ادامه داد: در این فضا هر کس تلاش کرد دشمن را براند اما دشمن که بود؟ صفحات تقویم جلو می رفت و زمستان شده بود، شاید شیطان تدارک فضای غبارآلود دیگری می دید اما پرچم لبیک یا حسین که به خیابان ها آمد و اشک زلال عزاداران ابا عبدالله به مدد الهی غبار را شست و دیدیم آن که آن سو ایستاده برادر و خواهر خود ماست. صفوف ملت به هم پیوست و دیگر کسی رو به روی هم نبود و آنچه پیش رو بود افق روشن آینده بود و چهره عبوس و خشمگین شیطان که زیر پای راهپیمایان روز 9 دی لگد می خورد.

دبیر برگزاری این نمایشگاه در ادامه به ارائه گزارشی از پنجمین دوره نمایشگاه تجسم بصیرت پرداخت و یادآور شد: در این دوره با توجه به نامگذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، تعداد 1486 اثر در حوزه سینما و هنرهای تسمی به دبیرخانه ارسال شد که پس از گزینش هیأت انتخاب تعداد 147 اثر به بخش داوری راه یافت و در پایان 9 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد که نتایج حاصله از آن در بیانیه هیأت داوران آمده است.

ضرورت توجه دستگاه های فرهنگی به ظرفیت های خلاقانه مردمی/ حضور نسل سومی ها مهمترین ویژگی روز 9 دی

سخنران بعدی این مراسم نائینی رییس ستاد برگزاری حماسه 9 دی بود که او نیز به یادآوری خاطرات سال 88 پرداخت و گفت: مناسبت های بزرگی در تاریخ انقلاب وجود دارد اما سوال این است که چرا حرکت مردم در 9 دی سال 88 ماندگار شد. این همه تلاش کار و انگیزه به جریان افتاد که برای 9 دی کار شود، رمز این همه تلاش چیست.

وی افزود: پاسداشت مناسبت ها به اندازه اهمیت آن رویداد مرتبط است و در 9 دی اتفاقاتی افتاد که در راهپیمایی های متعارف کمتر دیده ایم.

نایینی با اشاره به این که حرکت مردم در 9 دی کاملاً خودجوش شکل گرفت، بیان کرد: برای روز قدس و 22 بهمن برنامه ریزی صورت می گیرد و ستاد برگزاری تشکیل می شود ا ما وقتی که فتنه خطرناک سال 88 رقم خورد مردم به شکل خودجوش در راهپیمایی حضور یافتند.

او در ادامه اظهار کرد: غربی ها در آن روزگار بارها اعلام کردند که پایان نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه مشاهده کردید که چگونه سران دولت های غربی به صورت آشکار از جریان فتنه حمایت کردند و حتی خانم کلینتون دو هفته پیش در انتقاد به سیاست های اوباما اعلام کرد که ما در سال 88 کوتاهی کردیم و فرصت ها را از دست دادیم و اگر جدی تر تلاش می کردیم می توانستیم کار نظام را تمام کنیم.

او همچنین به تأثیرگذاری رسانه های غربی در این زمینه اشاره کرد و افزود: قبل از انتخابات سال 88 رسانه های متعددی به راه افتاد که بر اعتماد مردم تأثیر بگذارند مثل شبکه فارسی بی بی سی، این در حالی است که انتخابات ما در موقعیت ممتاز نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شد اما بعد از بروز فتنه، کشورهای مختلف سفرایشان را فرا خواندند و اعتبار و جایگاه نظام مورد لطمه واقع شد.

او به حضور مردم در روز 9 دی نیز تأکید کرد و ادامه داد: عظمت کار مردم در یک روز که تبدیل به حماسه شد به میزان آن خطری که رخ داد مرتبط است، مردم در یک روز بساط فتنه را در 240 روز جمع کردند، آنها بدون هیچ فراخوانی آمده بودند چرا که روز 6 دی به عزاداران حسینی در مراسم عاشورا هتک حرمت شده بود.

رییس ستاد برگزاری حماسه 9 دی با اشاره به تأثیرگذاری رسانه ملی در حضور مردم به مناسبت 9 دی یادآور شد: تصاویری که از رسانه ملی پخش شد و تصویربرداران رسانه ملی، روی موتور کف خیابان آن را تهیه کرده بودند، به برانگیختن مردم در روز 9 دی کمک کرد و این اصحاب رسانه نقش بسیار تعیین کننده ای در این حماسه داشتند.

وی افزود: مراسم اربعین امسال نیز بنا به گفته رهبر انقلاب که خواستار برگزاری هر چه باشکوه تر آن بودند، با حضور مردم حماسه 9 دی را تکرار کرد.

رییس ستاد برگزاری حماسه 9 دی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دستگاه های فرهنگی گفت: افکار عمومی ما تحت تأثیر رسانه هاست و دستگاه های فرهنگی ما باید برای ایجاد تحول در این زمینه به ظرفیت ها و خلاقیت های حضور مردمی توجه کنند و کشف ایده های خلاقانه مردم در عرصه فرهنگ مهمترین رسالت دستگاه های فرهنگی است.

او با ذکر مثالی در این زمینه تصریح کرد: ما در حوزه دفاع مقدس زمانی موفق شدیم که از روش های متعارف دست برداشتیم و به ظرفیت های حضور مردمی و روش های انقلابی باور کردیم و باعث بروز پیروزی های پی در پی شد و امروز نیز باید به این ظرفیت های مردمی توجه کنیم تا به پیروزی برسیم.

نایینی یکی از ویژگی های حماسه 9 دی را حضور نسل سومی ها و جوانان در این جبهه دانست و متذکر شد: روح حماسه 9 دی بسیار مهم است، این روح دینداری، ولایت پذیری و عاشورایی بود که به تعبیر رهبری دست خدا از آستین مردم بیرون آمد و یکباره خداوند موجی از مردم را در 9 دی بوجود آورد.

او همچنین تأکید کرد که حضور مردم در راهپیمایی روز 25 دی ماه نیز برای مقابله با نظام اسلامی نبود بلکه متأثر از فضای جنگ روانی بود که این باور را در مردم ایجاد کرده بود که رأی آنها به حساب نیامده است.

او در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که در دوره های آینده شاهد فعالیت های بیشتری در بخش فرهنگی و هنری با این مضامین باشیم.

رونمایی از قطعه موسیقایی «سفیران نور»

بخش بعدی این مراسم به رونمایی از قطعه موسیقایی «سفیران نور» اختصاص داشت.

این قطعه که به سفارش ستاد برگزاری حماسه 9 دی ساخته شده است، با آهنگسازی، تنظیم و صدای نیما نورمحمدی برای حاضران برای نخستین بار اجرا و رونمایی شد.

سید روح الله حسینی مدیر کل دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش بعدی این مراسم در سخنان کوتاهی گفت: مفهوم بصیرت با نگاه اسلامی و ایرانی ما پیوند خورده است و این نگاه وقتی ارزشمندتر است که بصیرت بخش و آگاهی بخش باشد.

وی افزود: من معتقدم که هنر یکی از مطمئن ترین راهها که ما نگاه و صدای خود را به جهان برسانیم.

او در پایان خطاب به شرکت کنندگان در این رویداد نیز متذکر شد: کاری که شما هنرمندان کردید برای اثبات وفاداری خود به ا نقلاب و این مرز و بوم است که امیدوارم این راه هنر بصیرت بخش، پربار و پر رهرو ادامه یابد و در عمل موید این نکته باشد که هنر نزد ایرانیان است و بس.

در ادامه بیانیه هیات داوران بخش سینمایی پنجمین دوره مسابقات «تجسم بصیرت» را محبی، دبیر بخش فیلم خواند که در بخشی از این بیانیه آمده است: هیأت داوران بر این باور است گر چه رشد کیفی آثار قابل توجه بوده است، لیکن نیل به اهداف مطلوب نیازمند عزمی ملی و مدیریتی جهادی است. با عنایت به این مهم که رویش استعدادهای هنری جوان بسیار ارزشمند و روزنه امیدی برای ارتقای تولیدات در سالهای پیش روست، اما با نگاهی منصفانه نباید از کاستی ها در زمینه تجارب علمی فیلمسازان جوان غافل بود.

در ادامه این مراسم از مسئولان برگزاری این مسابقه و نمایشگاه شامل حجت الاسلام وکیلی دبیر اجرایی، محبی دبیر بخش فیلم، نوروزنیا دبیر بخش تجسمی، فقیهی مسئول هماهنگی، ایرانمنش شهردار سرچشمه و اعضای هیأت داوران، با اهدای لوح، تقدیر شد.

همچنین آذر خرم، کیوان حمیدی پور، رمضانی، محبوبه پاکدل ، مجتبی رضایی، بهار شقایق، آرش محمودی، محمدحسین صفری و کیارش صفری نیز 9 برگزیده این دوره بودند.

افتتاح نمایشگاه آثار پنجمین دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی «تجسم بصیرت» پایان بخش این مراسم بود.