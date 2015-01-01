سرپرست و خبرنگار مهر در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور سرپرست و خبرنگاران رسانه های اصفهان همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت در سالن همایش های صداو سیما برگزار و از فعال ترین رسانه ها در زمینه تولید اخبار تاثیرگذار در حوزه بسیج با حضور مسئولان ملی و استانی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم محمد قاسمی سرپرست خبرگزاری مهر در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفت و لوح یادبود و هدیه خود را از دست سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد دریافت کرد.

همچنین در پایان مراسم نیز از خبرنگاران فعال حوزه بسیج تقدیر به عمل آمد و فاطمه کازرونی خبرنگار خبرگزاری مهر در اصفهان نیز توسط مسئولان مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش مهر، در این همایش رسانه های مختلفی همچون ایمنا، تسنیم، ایرنا و فارس و روزنامه های اطلاعات و دیگر رسانه مورد تقدیر قرار گرفتند و از پنج خبرنگار برتر در زمینه نگارش گزارش در ارتباط با 9 دی نیز تجلیل شد.