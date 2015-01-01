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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

در همایش بسیج و رسانه/

سرپرست و خبرنگار مهر در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند

سرپرست و خبرنگار مهر در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند

اصفهان – صبح امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از سرپرست و خبرنگار خبرگزاری مهر تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز  با حضور سرپرست و خبرنگاران رسانه های اصفهان همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت در سالن همایش های صداو سیما برگزار و از فعال ترین رسانه ها در زمینه  تولید اخبار تاثیرگذار در حوزه بسیج با حضور مسئولان ملی و استانی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم محمد قاسمی سرپرست خبرگزاری مهر در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفت و لوح یادبود و هدیه خود را از دست سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد دریافت کرد.

همچنین در پایان مراسم نیز از خبرنگاران فعال  حوزه بسیج تقدیر به عمل آمد و  فاطمه کازرونی خبرنگار خبرگزاری مهر در اصفهان  نیز توسط مسئولان مورد تقدیر قرار گرفت.

 به گزارش مهر، در این همایش رسانه های مختلفی همچون ایمنا، تسنیم، ایرنا و فارس و روزنامه های اطلاعات و دیگر رسانه مورد تقدیر قرار گرفتند و از پنج خبرنگار برتر در زمینه نگارش گزارش در ارتباط با 9 دی نیز تجلیل شد.

کد مطلب 2454104

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