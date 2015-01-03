هنر فقط ادا و اطوارهای روشنفکری نیست/ مخاطب خاموش را بیدار کنیم

مسعود ده نمکی درباره جشنواره فیلم عمار که در آیین افتتاحیه پنجمین دوره آن پاسداشت وی را برگزار کرد به خبرنگار مهر گفت: در این جشنواره نسل جدیدی از نیروهای انقلاب که هم مستعد هستند و هم توانمند روی کار آمده اند.

وی ادامه داد: این نسل حرف های جدیدی برای گفتن دارد و جای کسی را تنگ نمی کند و به هرحال این اهمیت دارد که ما با خیل عظیمی از نیروهای جدید مواجه هستیم.

کارگردان سه گانه «اخراجی‌ها» در پاسخ به این پرسش که فیلمسازان عمار چه حرف جدیدی برای گفتن دارند، اظهار کرد: فیلمسازان و دست اندرکاران جشنواره عمار همان ناگفته های انقلاب را بیان می کنند. من فکر می کنم حوزه هنر فقط حوزه ادا و اطوارهای روشنفکری نیست یعنی حرف های دیگری را هم می توان بیان کرد.

ده نمکی درباره ویژگی جشنواره عمار و اکران های مردمی آن نیز یادآور شد: این اکران های مردمی توانسته است مخاطب را از سالن های محدود سینما به صدها سالن افزایش دهد. مردم احساس می کنند که دغدغه خود را در این فیلم ها می بینند و بنابراین خودشان هم این آثار را اکران می کنند.

وی در پایان از مخاطبان خاموش سینمای ایران سخن گفت و عنوان کرد: بالاخره باید توجه داشت که بخش زیادی از مردم ایران مخاطبان خاموش هستند که به سختی می توان آنها را به سالن سینما کشاند. البته از این طرف هم توصیه ای به دست اندرکاران و فیلمسازان عمار دارم و آن این است که وقتی به صورت حرفه ای در این عرصه حضور دارند مخاطب سنتی سالن های سینما را هم حفظ کنند و آنها را از دست ندهند.