به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از محمدرضا معصوم زادگان ریس سابق مرکز سیمافیلم و معارفه محمودرضا تخشید مدیرکل نمایش سیما با حضور رضا پور حسین قائم مقام سیما، علی اصغر داود آبادی و مدیران مرکز سیمافیلم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پورحسین در سخنانی با اشاره به برخی گمانه زنی ها در رسانه ها در خصوص انحلال مرکز سیمافیلم بیان کرد: این مرکز همواره یکی از بخش های قدرتمند سازمان صداوسیما بوده و آثار ارزشمند بسیاری در آن تولید شده است. از این رو همچون گذشته به فعالیت های آن توجه خواهد شد و تنها تغییری که اتفاق خواهد افتاد ادغام آن با اداره کل نمایش سیما و تعریف ماموریت های جدید برای آن خواهد بود.

وی افزود: محمدرضا معصوم زادگان از مدیران با سابقه و دارای کارنامه فرهنگی و دلسوز در رسانه ملی بوده که در طول سال های گذشته منشا خدمات ارزنده ای در رسانه بوده است. همین طور سوابق درخشان آقای تخشید در گروه فیلم و سریال شبکه تهران و گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما و مدیریت گروه خانواده شبکه یک بر کسی پوشیده نیست و قطعا بهترین گزینه برای تصدی مدیریت اداره کل نمایش سیماست.

ایجاد مرکزی واحد برای تمرکز تولید آثار نمایشی

پورحسین تصریح کرد: ایجاد مرکزی واحد جهت تمرکز تولید آثار نمایشی یک اقدام زیر بنایی و مطالعه شده است تا ساخت فیلم و سریال در رسانه ملی با انسجام بیشتری انجام شده و از تولید آثار با مضامین تکراری جلوگیری شود. در نتیجه ماموریت جدید اداره کل نمایش سیما، ساماندهی یکپارچه تولیدات و همچنین انتخاب مدیران و نظارت بر گروه های فیلم و سریال شبکه ها خواهد بود و این امر قطعا فضای بهتری را برای عملکرد مجموعه معاونت سیما و تعامل با هنرمندان بوجود می اورد و در ساختار طرح و برنامه نیز می توان پازل بهتری از موضوع و محتوا از ایده تا اجرا ایجاد کرد.

در ادامه این جلسه محمدرضا معصوم زادگان نیز با اشاره به فعالیت های انجام شده در طول دوره گذشته گفت: در زمان مسئولیت اینجانب ساخت آثار با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان ماموریت اصلی مرکز سیمافیلم تعریف شد و ما در طول یک سال و نیم گذشته با همکاری همه جانبه تمامی گروه ها، قدم بلندی در این عرصه برداشتیم که حاصل آن قرار گرفتن پروژه های بزرگی همچون شهید باکری، شهید چمران، شهید تهرانی مقدم، جاویدالاثر متوسلیان و سریال پوریای ولی در مسیر تولید است.

تولید آثار دفاع مقدسی و انقلاب اسلامی با جدیت دنبال خواهد شد

محمودرضا تخشید نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت های انجام شده در سیمافیلم ضمن تقدیر از زحمات آقای معصوم زادگان در دوره مدیریت مرکز سیمافیلم، عنوان کرد: ماموریت تعریف شده در زمینه تولید آثار دفاع مقدسی و انقلاب اسلامی، در اداره کل نمایش سیما نیز با جدیت دنبال خواهد شد و ماموریت های جدید ابلاغی از سوی ریاست محترم سازمان و معاونت محترم سیما نیز در همین راستا پیگیری و اجرایی خواهد شد.

مدیرکل نمایش سیما اضافه کرد: البته باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که ساخت یک اثر نمایشی ارزشمند مستلزم کار مطالعاتی دقیق و زمان کافی است و برای ساخت یک کار الف و یا الف ویژه شاخص حداقل بین 2 تا چهار سال زمان لازم است و نباید توقع داشت همه برنامه ها در بازه زمانی کوتاه به ثمر برسد.

تخشید همچنین تاکید کرد: تخصصی و مستقل کردن فرایند ارزیابی و برآورد برنامه های ترکیبی و نمایشی یکی دیگر از مزایای تشکیل اداره کل نمایش است که هم برای رسانه و هم برای هنرمندان اتفاق مثبت و مبارکی خواهد بود.

تمرکز تولید، حس رقابت کاذب را از بین می برد

وی در ادامه در خصوص ضرورت ایجاد یک مرکز واحد برای تولید آثار نمایشی اضافه کرد: تمرکز تولید، حس رقابت کاذب را در میان شبکه ها و تهیه کنندگان از بین می برد. تشکیل اداره کل نمایش سیما سبب می شود تا فرایندهای تولید تسهیل و روان سازی شود و زمینه یک نظارت دقیق و منسجم را فراهم می کند. از سوی دیگر یکسان سازی معیارها و اولویت ها ضمن اینکه از برخوردهای سلیقه ای و تولید کارهای موازی جلوگیری می کند و این امر به کاهش هزینه ها، انسجام تولید و از همه مهمتر یکسان سازی معیارها، اولویت ها و نرخنامه ها منجر خواهد شد.

پس از این جلسه در نشستی با حضور مدیران و کارکنان مرکز سیمافیلم و جمعی از هنرمندان و تهیه کنندگان از جمله پرویز شیخ طادی، فریبرز عرب نیا، سعید سعدی، پروین شمشکی، احمد مرادپور، جواد شمقدری، محمد داوودی، سعید سلطانی، رضا جودی، جواد نوروزبیگی از زحمات محمدرضا معصوم زادگان تقدیر شد.

در این جلسه نیز نماینده کارکنان مرکز سیمافیلم، حجت الاسلام رحیم زاده و تاجبخش فنائیان طی سخنانی ضمن آرزوی موفقیت برای محمودرضا تخشید از زحمات معصوم زادگان تقدیر و تشکر کردند.

پرویز شیخ طادی در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از تشکل جلسه تقدیر گفت: من نگران بودم که این جلسه تشکیل نشود ، زیرا عده ای منتظر هستند تا به نوعی تقابل بین مدیران جدید و مدیران سابق تلویزیون را به جامعه القاء کنند، در حالیکه اینطور نیست و قطعا همگی ما دست به دست خواهیم داد تا بر مشکلات موجود غلبه کنیم و تولیدات رسانه به سطح مطلوب و درخشانی برسد.

معصوم زادگان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای تخشید اظهار کرد: تلویزیون خانه اول و اصلی ماست و برای ما فردیت معنایی ندارد و همگی ما برای ارتقای کیفی رسانه تلاش خواهیم کرد.

در پایان این مراسم کارکنان و حاضرین در مراسم با اهدای هدایایی از محمدرضا معصوم زادگان تقدیر کردند.