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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

مدیران گروه فیلم و سریال شبکه سه و پنج حکم گرفتند

مدیران گروه فیلم و سریال شبکه سه و پنج حکم گرفتند

محمود رضا تخشید رییس مرکز امور نمایشی سیما، امیر حسین آشتیانی‌پور و مهدی روشن‌روان را به سمت مدیران جدید گروه فیلم و سریال شبکه های سه و پنج منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه برنامه‌های نمایشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مدیر محترم شبکه، به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما منصوب می‌شوید.

با توجه به اهمیت تولیدات نمایشی و جذابیت این قالب برای مخاطبان انتظار می‌رود با تعامل سازنده با مدیر شبکه سه سیما و استفاده از برنامه سازان خلاق، ضمن بالا بردن کیفیت برنامه‌های نمایشی در تعمیق مؤلفه‌های دین، اخلاق، آگاهی و امید اهتمام ویژه‌ای داشته باشید.

وظیفه خود می‌دانم از خدمات ارزنده محمدرضا شریفی در طول دوران تصدی مدیریت این گروه صمیمانه تشکر کنم.

روشن‌روان مدير جديد گروه فيلم و سريال شبكه پنج  سيما نيز فارغ‌التحصيل كارشناسي بازيگري و كارشناسي ارشد كارگرداني از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است و پيش از اين معاون سيماي مركز خليج فارس(سال ۸۳-۸۶)،معاون سيماي مركز بوشهر(سال۸۶-۹۲)  و معاون سيماي مركز البرز بوده است.

کد مطلب 2513937

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