مدیران گروه فیلم و سریال شبکه سه و پنج حکم گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه برنامه‌های نمایشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مدیر محترم شبکه، به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما منصوب می‌شوید.

با توجه به اهمیت تولیدات نمایشی و جذابیت این قالب برای مخاطبان انتظار می‌رود با تعامل سازنده با مدیر شبکه سه سیما و استفاده از برنامه سازان خلاق، ضمن بالا بردن کیفیت برنامه‌های نمایشی در تعمیق مؤلفه‌های دین، اخلاق، آگاهی و امید اهتمام ویژه‌ای داشته باشید.

وظیفه خود می‌دانم از خدمات ارزنده محمدرضا شریفی در طول دوران تصدی مدیریت این گروه صمیمانه تشکر کنم.

روشن‌روان مدير جديد گروه فيلم و سريال شبكه پنج سيما نيز فارغ‌التحصيل كارشناسي بازيگري و كارشناسي ارشد كارگرداني از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است و پيش از اين معاون سيماي مركز خليج فارس(سال ۸۳-۸۶)،معاون سيماي مركز بوشهر(سال۸۶-۹۲) و معاون سيماي مركز البرز بوده است.