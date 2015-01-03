بازوبند پهلوانی ایران زمین بر بازوی پرویز هادی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی پهلوانی برای تعیین صاحب بازوبند پهلوانی سال 93 با حضور 49 کشتی گیر از 13 استان کشور دیروز در مشهد برگزار شد و طی آن پرویز هادی کشتی گیر ارزنده استان آذربایجان شرقی از شهر باسمنج با پیروزی در مبارزه فینال برابر حریف مازندرانی خود، صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد.

پرویز هادی قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد آسیا در شرایطی به عنوان دومین نفر از تبریز و استان آذربایجان شرقی عنوان ارزشمند پهلوانی کشور را نصیب خود کرد که پیش از وی ایوب بنی نصرت در سال های 1371 و 1372 این عنوان را به خود اختصاص داده بود.

هادی که چندی قبل مدال طلای بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی را به ویترین افتخارات خود اضافه کرده بود، در رقابت های کشتی پهلوانی کشور موفق شد با ارزش ترین عنوان تاریخ فعالیت ورزشی اش را که عنوان "پهلوان" در آن نقش بسته، از آن خود کند.

پیروزی هادی در فینال برابر حریفی از مازندران

پرویز هادی قهرمان آسیا و دارنده مدال طلای بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی و جابر صادق زاده پهلوان سال 91 کشور دارنده مدال طلای جوانان جهان در سال 2011 در دیدار فینال تعیین پهلوان کشور به مصاف یکدیگر رفتند که پرویز هادی با نتیجه 8 بر 2 بر صادق زاده غلبه کرد و عنوان پهلوانی کشور را به نام خود ثبت کرد.

به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهدا شد و ضمن آن که نفر اول پهلوانی کشور 30 سکه طلا، نفر دوم 20 سکه طلا و نفر سوم پهلوانی کشور 10سکه طلا دریافت کردند.

نفرات اول تا سوم این رقابت ها به طور مستقیم جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد یا فرنگی را کسب کردند.

هادی: معرفت پهلوانی در دل ها می ماند

در این خصوص پهلوان پرویز هادی نفر اول مسابقات کشتی پهلوانی کشور با ابراز خوشحالی از کسب این عنوان ارزشمند، گفت: امیدوارم لیاقت داشته باشم که بازوبند پهلوانی را به دستم ببندم.

وی اظهار کرد: کشتی پهلوانی در خون و ریشه و مذهب مردم ایران جای دارد و خوشحالم توانستم در این مسابقات در رده نخست قرار بگیرم.

هادی ادامه داد: قهرمانی در کشتی پهلوانی با کشتی آزاد تفاوت زیادی دارد. منش و معرفت پهلوانی سال ها در دل ها و ذهن ها می ماند، مانند جهان پهلوان غلامرضا تختی که نامش پس از سال ها همچنان در جهان باقی مانده است.

گفتنی است طبق پیشنهاد جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، بازوبند پهلوانی پرویزهادی طی مراسمی در زورخانه تبریز به وی اهداء خواهد شد. در این مراسم که قرار است با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شود، از این قهرمان و پهلوان نامی کشور تجلیل و قدردانی خواهد شد