المپیاد فرهنگی و ورزشی جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه کیومرث ویسی، اظهار داشت: مسابقات فرهنگی - ورزشی اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از امروز شنبه 13 دی ماه آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در دو گروه متشکل از 3 تیم خواهران و برادران در این مسابقات حضور دارند، افزود: این المپیاد به میزبانی سالن شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر استان برگزار می شود.

ویسی تصریح کرد: گروه خواهران در رشته های آمادگی جسمانی با رویکرد امدادی، والیبال، شنا و نجات غریق همچنین گروه برادران در رشته های آمادگی جسمانی با رویکرد امدادی، فوتسال، شنا و نجات غریق به صورت جداگانه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این مسابقات با شعار جوانان هلال احمر منادیان صلح و دوستی برگزار می شود، یادآور شد: سازمان جوانان به منظور ارتقاء سطح آمادگی جسمانی جوانان، ایجاد نشاط و پویایی، تقویت روحیه جوانمردی و... نسبت به برگزاری مسابقات مذکور اقدام کرده است.

وی گفت: علاوه بر جوانان عضو در جمعیت هلال احمر استان اعضاء جوانان در شعب تابعه استان نیز در این مسابقات شرکت می کنند.

ویسی در پایان خاطر نشان کرد: در پایان مسابقات تیم های برتر در رشته های مذکور برای شرکت در مرحله کشوری اعزام خواهند شد.