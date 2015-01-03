محاکمه 13 افسر پلیس به اتهام جاسوسی از اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در آنکارا از دیروز جمعه رسیدگی به اتهامات 13 نفر را که متهم به جاسوسی از «رجب طیب اردوغان» هستند آغاز کرد.

این 13 نفر متشکل از 12 افسر پلیس و یک مقام فنی هستند که متهم به نقض آزادی های شخصی مقامات ترکیه و جاسوسی از آنها شده اند.

در صورت اثبات اتهامات این افراد آنها به بیش از 36 سال زندان محکوم می شوند.

ماجرای جاسوسی از اردوغان و دیگر مقامات بلند پایه ترکیه به سال 2013 و پس از افشای پرونده بزرگترین اختلاس مالی در این کشور باز می گردد. بعد از افشای این پرونده و بازداشت افراد مختلف در این رابطه فایلی صوتی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که گفته می شد متعلق به گفتگوی تلفنی اردوغان با پسرش است. پسر اردوغان از جمله افرادی بود که در این پرونده حضور داشت و در این مکالمه افشا شده طرفین در مورد جابجایی مقدار زیادی پول صحبت می کردند.

پس از آن یک فایل صوتی دیگر در مورد مذاکرات محرمانه وزیر خارجه، رئیس اطلاعات و برخی فرماندهان ارتش ترکیه در مورد برنامه های این کشور برای سوریه منتشر شد که به شدت موجب خشم مقامات آنکارا شد.

اردوغان تمامی این موارد را توطئه جریان گولن و هدف از آن را براندازی دولت ترکیه اعلام کرده بود.