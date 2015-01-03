ترانزیت کالا در اردبیل ۷۹ درصد رشد دارد

صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سال گذشته ارزش ترانزیت کالای ثبت شده استان در هشت ماه نخست سال ۶۸۳ میلیون دلار بود و امسال این رقم به یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: افزایش ترانزیت خارجی نشان می دهد که حمل و نقل کالا از طریق استان اردبیل با افزایش همراه است و در واقع اردبیل به عنوان یکی از مناطق قابل توجه ترانزیت کالا محسوب می شود.

معاون توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت استان دلیل این مهم را نزدیکی به مرکز و قابلیت اتصال شهرهای شمال غرب کشور با شهرهای مرکزی دانست و افزود: در واقع استان اردبیل در تجارت خارجی استان های همجوار نیز نقش موثری دارد.

بیگ زاده معتقد است توسعه محوره های مواصلاتی به ویژه خطوط ریلی و هوایی می تواند این نقش را برجسته تر ساخته و اردبیل را به یکی از قطب های ترانزیت کالا در سطح کشور تبدیل کند.

وی نزدیکی استان به کشورهای همسایه شمالی را قابلیتی برای توسعه تجارت خارجی اردبیل و حتی استان های همسایه می داند.

به گفته معاون توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت استان رفع موانع توسعه تجارت خارجی در استان به توسعه ترانزیت کالا نیز کمک کرده و اردبیل را به یکی از مناطق محوری تجارت خارجی تبدیل خواهد کرد.