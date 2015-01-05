به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «ارغوان» به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی که در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش «سودای سیمرغ» حضور دارد، آخرین مراحل فنی خود را سپری می کند تا برای رقابت در این دوره از جشنواره در کنار 22 فیلم دیگر آماده شود.

این فیلم در حال حاضر در مرحله اتانولاژ و روتوش نهایی قرار دارد. همچنین طی روزهای آینده باند صوتی فیلم اصلاح می شود و با آماده شدن دی جی پی فیلم، نسخه نهایی به دبیرخانه سی و سومین جشنواره فیلم فجر ارائه می شود.

فیلمبرداری «ارغوان» در اولین روزهای بهار 93 به پایان رسید و در این فیلم بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، مهدی احمدی، شقایق فرهانی، آزاده صمدی، الهام کردا، یاسمین پازوکی، نسیم ادبی، رابعه مدنی و مریم بوبانی حضور دارند.

«ارغوان» داستان یک زن و مرد است که در شب مرگ یک موزیسین معروف، برخورد اتفاقی شان روی گذشته و آینده هردوی آنها تاثیر می گذارد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: علی حیدری، امید بنکدار و کیوان علیمحمدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی صمدی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: شیده محمودزاده، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، عکاس: جلال حمیدی، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، مجری طرح ناهیددل‌آگاه و تهیه‌کنندگان امید بنکدار و کیوان علیمحمدی.