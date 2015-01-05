محمد فطانت در گفتگو با مهر در مورد برنامه های عملیاتی جدید برای رونق بازار سرمایه، به فضای حاکم بر بورس کشورمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتمسفر بازار سرمایه غبار آلود است و لازم است که یک ابهام زدایی از شرایط فعلی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام بعدی را سازماندهی تمام زوایا و ابعاد بازار سرمایه ذکر و بیان کرد: با این اقدام می توان فرآیندها را اصلاح کرد. همچنین امیدواریم که در زمان کوتاهی با رفع ابهامات و تصمیم گیری های منطقی و صحیح رونق را به بورس بازگردانیم.

وی اقدام سوم را چابکی و سرعت دادن به انجام کارهای مورد انتظار مردم برای رونق بخشی دوباره به بورس کشورمان ذکر و بیان کرد: در گام اول جلب حمایت از تمام اصحاب رسانه در اولویت است.

فطانت در عین حال خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دو بازار پول و سرمایه شد و با تاکید بر اینکه نباید این دو بازار را به عنوان دو رقیب نگاه کرد، گفت: شایعاتی که در بازار سرمایه شکل گرفته است، از طریق ایجاد ریسک ها، کاهش شاخص را افزایش می دهد.

وی به انجام رایزنی هایی برای رونق بخشی دوباره به بورس کشورمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس با همکاری دولت و سایر ارکان از بازار سرمایه ابهام زدایی می شود تا در نهایت رونق بازار را شاهد باشیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه یک برنامه عملیاتی و منسجم را در بورس اجرایی خواهیم کرد، اظهارداشت:به دنبال راهکاریی هستیم که بتوانیم رونق را در زمان کوتاهی به بورس بازگردانیم و در این زمینه هم به سهامداران حقیقی و هم خرد توجه خواهد شد.