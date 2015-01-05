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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

ادامه اختلافات داخلی در آمریکا/ پلیس و «دبیلاسو» در دو جبهه متفاوت

ادامه اختلافات داخلی در آمریکا/ پلیس و «دبیلاسو» در دو جبهه متفاوت

نیویورک روز گذشته صحنه مراسم خاکسپاری دومین افسر پلیس کشته شده در ناآرامی های این شهر بود که در این مراسم نیز همانند مورد قبلی افسران پلیس در هنگام سخنرانی شهردار به وی پشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "بیل دبیلاسو" شهردار نیویورک همچنان با عدم پذیرش از سوی پلیس این شهر مواجه است و این به دلیل اظهاراتی است که وی در مورد خشونت پلیس علیه سیاه پوستان و دیگر اقلیت های حاضر در آمریکا داشته است. 

تنش های بوجود آمده میان شهردار نیویورک، و نیروهای پلیس این شهر که در مراسم خاکسپاری روز یکشنبه به اوج خود رسید همچنان ادامه دارد اما با این وجود "ویلیام براتون" رئیس پلیس نیویورک معتقد است که این تنش ها بزودی از بین می روند. 

در مراسم دیروز تعداد زیادی از نیروهای پلیس حاضر در مراسم خاکسپاری یکی از پلیس هایی که ماه گذشته در نیویورک کشته شده بود، در هنگام سخنرانی بیلاسو پشت خود را به وی کرده بودند. 

در اواخر سال گذشته میلادی نیز در مراسم مشابهی که در نیویورک برگزار شد و برخی از رسانه ها مدعی شدند که بزرگترین گردهمایی پلیس آمریکا در چند دهه اخیر بوده، در هنگان سخنراین دبیلاسو افسران پلیس به وی پشت کرده بودند. 

خشونت پلیس آمریکا علیه اقلیت های حاضر در این کشور و عدم محکومیت آنها موجب شده تا حملاتی علیه نیورهای امنیتی در شهرهای مختلف آمریکا رخ بدهد که در نتیجه آن ظرف یک ماه گذشته سه افسر پلیس کشته شده اند. 

کد مطلب 2456243

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