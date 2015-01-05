بوکو حرام یک شهر و یک پایگاه نظامی را در نیجریه تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوکوحرام شهر مرزی باگا در شمال شرقی نیجریه و یک پایگاه نظامی نیروهای چندملیتی را در نزدیکی آن تصرف کرد.

سناتور «ماینا ماجی لاوان» نماینده باگا در این رابطه گفت: شهر در آتش می سوزد، تعداد زیادی از مردم کشته شده و بقیه مردم با شتاب از هر سو فرار کرده اند، برخی به سمت جنگل برخی به سمت صحرا، عده‌ای هم با قایق به کشور همسایه یعنی چاد گریخته‌ اند.

به گفته لاوان در حال حاضر ارتباط با باگا قطع است و از تعداد تلفات اطلاعی در دست نیست.

شهر باگا در آوریل سال ۲۰۱۳ صحنه جنگ ارتش و بوکوحرام بود که باعث تخریب بیش از دو هزار خانه و کشته شدن حداقل ۳۷ نفر شد.

به گفته سناتور لاوان، یک پایگاه نظامی نیروهای چندملیتی هم به دست گروه تندروی بوکوحرام افتاده و مردم از اینکه نظامیان با بوکوحرام مبارزه نکرده بودند به شدت روحیه خود را باخته اند.

پایگاه نیروی مشترک ضربت، در سال ۱۹۹۸ در منطقه دریاچه چاد احداث و از نظامیان کشورهای چاد، نیجر و نیجریه تشکیل شد تا با جرم و جنایت در منطقه مرزی سه کشور مبارزه کنند.اخیرا از این پایگاه برای مبارزه با بوکوحرام استفاده شده بود.

بوکرام بخش‌های وسیعی از ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه را در کنترل دارد و باگا یکی از آخرین شهرهای منطقه کوکاوا بود که دولت هنوز کنترل آن را در اختیار داشت.

بوکوحرام با ربودن ۲۷۶ دختر دانش آموز در ماه آوریل سال گذشته باعث خشم و اعتراض جامعه جهانی شد. ارتش هنوز نتوانسته این دختران را پیدا کرده و نجات دهد و به جز جند نفر که خود فرار کرده‌اند، هنوز ۲۱۹ نفر از این دانش آموزان در اسارت هستند. گفته می‌شود بوکوحرام مردان جوان را به عنوان سرباز و دختران را برای بردگی جنسی یا عملیات انتحاری می‌ رباید.