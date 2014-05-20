برگزاری نشست همگرایی علیه تروریسم و افراط گرایی در حمایت از دختران ربوده شده نیجریه 

به گزارش خبرنگار مهر، نشست همگرایی علیه تروریسم و افراط گرایی در حمایت از دختران ربوده شده در نیجریه فردا چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در دانشگاه الزهرا(س) از ساعت 14 تا 16 برگزار می شود.

در این نشست قرار است دکتر غلامعلی خوشرو معاون سابق وزارت امور خارجه ، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سفیر نیجریه و جمعی از نمایندگان کشورها و مسوولان کشوری برای حمایت از دختران ربوده شده در نیجریه حضور وسخنرانی خواهند داشت.

این نشست با همکاری دانشگاه الزهرا(س)، معاونت زنان ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فردا چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 16 در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می شود.

