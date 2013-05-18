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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

حمله جنگنده‌های نیجریه به اردوگاه شبه نظامیان مسلح "بوکو حرام"

حمله جنگنده‌های نیجریه به اردوگاه شبه نظامیان مسلح "بوکو حرام"

جت های جنگی و بالگردهای ارتش نیجریه اردوگاه شبه نظامیان "بوکو حرام" را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "الجزیره"، مقامات رسمی نیجریه از حمله جنگنده های این کشور به اردوگاه شبه نظامیان مسلح "بوکو حرام" خبر دادند.

بر اساس این گزارش ارتش نیجریه با جت ها و بالگردهای جنگی اردوگاه های آموزش های نظامی این گروه مسلح را هدف قرار داد که طی آن حدود 30 نفر از شبه نظامیان کشته شدند.

به گفته مقامات نیجریه شبه نظامیان نیز با استفاده از ضد هوایی و سلاح های سنگین به حملات نظامیان این کشور پاسخ می دادند. این حملات به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده از سوی "گودلاک جاناتان" رئیس جمهوری نیجریه در سه منطقه "یوبه"، "بورنو" و "آداماوا" انجام می گیرد.

رئیس جمهوری نیجریه 3 روز قبل به علت افزایش خشونت شبه نظامیان مسلح "بوکو حرام" و کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان در مناطق شمالی نیجریه حالت فوق العاده اعلام کرد و متعاقبا تعدادی از نظامیان این کشور برای مقابله با این گروه به این مناطق اعزام شدند.

بر اساس گزارش ها از ابتدای سال 2010 میلادی تا کنون حدود 2000 نفر در خشونت های گروه بوکو حرام در نیجریه کشته شده اند.

کد مطلب 2057604

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