دیدار محمدجواد ظریف با دبیر کل حزب موتلفه اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت محدت احزاب کشورهای اسلامی شب گذشته(چهارشنبه) به میزبانی حزب موتلفه اسلامی در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضور 42 رئیس و معاون 33 حزب از 21 کشور اسلامی برگزار شد.

در این مراسم ضیافت شخصیت‌هایی از جمله سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان، ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی در تهران، خالد قدومی رئیس دفتر جنبش حماس در تهران و همچنین محمدباقر نوبخت به عنوان دبیر کل حزب اعتدال و توسعه، مصطفی کواکبیان دبیر کل مردم سالاری و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه حضور داشتند.

از حاشیه های این مراسم دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، پیش از آغاز مراسم ضیافت بود.

ظریف در این دیدار که حمیدرضا ترقی معاون بین الملل حزب موتلفه و محمدعلی امانی قائم مقام حزب موتلفه نیز حضور داشتند در جریان برگزاری اجلاس دبیران کل احزاب کشورهای اسلامی در حاشیه کنفرانس وحدت اسلامی و همچنین ضیافت وحدت احزاب جهان اسلام قرار گرفت.