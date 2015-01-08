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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

سومین مسجد بزرگ جهان در کراچی پاکستان احداث می شود

سومین مسجد بزرگ جهان در کراچی پاکستان احداث می شود

سنگ بنای سومین مسجد بزرگ جهان پس از مسجدالحرام و مسجد نبوی روز سه شنبه در شهر کراچی پاکستان گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیشن، سنگ بنای سومین مسجد بزرگ جهان پس از مسجدالحرام و مسجد نبوی روز سه شنبه در شهر کراچی پاکستان گذاشته شد.

نوشروان خان؛ کارگر ۷۰ ساله که مسن ترین کارگر شهر بحریا محسوب می شود، روز سه شنبه سنگ بنای مسجد اعظم شهر بحریا در نزدیکی بزرگراهی در کراچی را گذاشت.

به گفته طراحان، صحن اصلی مسجد اعظم شهر بحریا، پس از تکمیل گنجایش حداقل ۲۵ هزار نمازگزار را خواهد داشت.

این مسجد از نظر گستردگی بزرگترین مسجد پاکستان نیز به شمار می رود. مسجد اعظم شهر بحریا در زمینی به مساحت حداقل ۵۰ جریب ساخته خواهد شد.

پیش بینی شده که عملیات ساخت سومین مسجد بزرگ جهان در طی ۵ سال به اتمام برسد.

کد مطلب 2460616

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