اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در مرزهای انگلیس و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس تدابیر امنیتی در مرزهای خود با فرانسه را تشدید کرد. این تصمیم پس از حمله مسلحانه روز گذشته به نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس و تکرار چند حادثه مشکوک در جنوب و شرق فرانسه اتخاذ می شود.

یک سخنگوی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس با اعلام این مطلب از افزایش تدابیر امنیتی در مرزهای آبی و بنادر شرقی این کشور خبر داد. وی در عین حال تاکید کرد تدابیر ویژه امنیتی در دیگر مناطق انگلیس به اجرا گذاشته نمی شود.

روز گذشته نخست وزیر انگلیس نیز حمله مسلحانه به ساختمان هفته نامه فکاهی شارلی ابدو پاریس را محکوم کرد. «دیوید کامرون» طی مطلبی که صفحه توییتر خود منتشر کرد نوشت: قتل هایی که در پاریس اتفاق افتاد نفرت آمیز است.