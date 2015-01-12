حضور حافظ شیرازی در مسجد عتیق/ سندی که «خدایخانه» رو کرد

فضل الله تاری کارگردان و تهیه کننده مستند «خدایخانه» با بیان این مطلب درباره موضوع ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مستند «خدایخانه» درباره مسجدی به نام عتیق در شهر شیراز است که آن را به سفارش مرکز صدا و سیما استان تهران در سال 1392 ساخته ام. این مستند در جشنواره پیامبر اعظم (ص) جایزه نخست بخش مستند را دریافت کرد و در جشنواره فیلم دانشجویی هم کاندید بهترین پژوهش شد.

وی افزود: این فیلم مستند تاریخ مسجد عتیق شیراز که متعلق به قرن سوم یعنی 1100 سال پیش است به تصویر می کشد. تحقیق و پژوهش برای ساخت این فیلم یک سال و نیم به طول انجامید و شقایق ولی پور و رضا سهامی از جمله محققانی بودند که در حوزه تحقیق به کمکم آمدند.

تاری درباره ویژگی‌های اثرش توضیح داد: پیش از این 6 فیلم مستند درباره این مسجد ساخته شده که در هریک از آنها تنها روایت‌هایی غیر مستند از حضور حافظ شاعر کلاسیک ایران در این مسجد آمده است اما در فیلم «خدایخانه» با استناد به جلد اول از کتاب «هفت اقلیم» نوشته امین احمد رازی و همچنین براساس سند مهم دیگری از نگاره ای از آثار کمال الدین بهزاد نقاش مکتب هرات که پیش از سلسله صفوی زندگی می کرد و در یکی از آثارش بنای داخل این مسجد به نام خدایخامه را نشان می دهد، جلو رفتیم.

کارگردان فیلم مستند «خدایخانه» ادامه داد: مستنداتی که در این مستند ارائه می شود در هیچ فیلمی با موضوع مشابه ارائه نشده است.

تاری درباره مراحل ساخت این مستند بیان کرد: در حال حاضر مشغول آماده سازی و ترجمه این مستند به زبان انگلیسی هستیم تا شرایط حضور آن در جشنواره های خارجی را مهیا کنیم. ترجمه این مستند را محمد پرویز عالم استاد ادبیات انگلیسی انجام داده و قرار است این ترجمه به صورت نریشن توسط وی خوانده شود.

این مستندساز در پایان گفت: این فیلم سینمایی برای حضور در جشنواره فیلم آسیا و اروپا آماده می شود و قرار است در تازه ترین حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم های مستند «داک فست» کشور آلمان شرکت کند.