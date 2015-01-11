رادیو معارف به صدا و سیمای مرکز قم ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مجلس و استانهای رسانه ملی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم با اعلام این خبر گفت: در ادامه چابکسازی و تغییرات ساختاری رسانه ملی با هدف صرفه جویی در هزینهها، استفاده بهینه از زمان، افزایش بهرهوری و برنامهریزی و نظارت بهتر بر اداره رادیو معارف از این پس این رادیو ضمن پخش برنامههای آن به صورت سراسری و ملی، زیر نظر صدا و سیمای مرکز قم اداره خواهد شد.
رادیو معارف در بهمن ماه سال 1377 به عنوان يكی از بهترين دستاوردهای رسانهای انقلاب در شهر مقدس قم به بار نشست و اولين رسانه معارفی با 8 ساعت پخش برنامه به جمع دیگر رادیوهای سراسری معاونت صدا پيوست.
در سال 1378 ساعت پخش این شبکه به 14 ساعت و سپس به 21 ساعت افزايش يافت و از سال 1382 این راديو با بهرهمندی از نيروهای جوان كه دارای تحصيلات حوزوی و دانشگاهی در سطوح عالی هستند، به صورت 24 ساعته به فعالیت خود ادامه میدهد.
