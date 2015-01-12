بازیگران جدید به «سرقت مردان خاکستری» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرقت مردان خاکستری» سومین فیلم سینمایی امیرشهاب رضویان است که با موضوع رفاقت، عشق و با نگاهی طنز روایت می‌شود.

مهدی هاشمی و فرهاد آئیش در این فیلم نقش دو رفیق قدیمی را بازی می‌کنند که پس از سال‌ها از زندان آزاد شده‌اند، هنوز رویای جوانی در سر دارند. هنوز هم قصد دارند بخت خود را بیازمایند تا قفل‌های جدید زندگی‌شان را باز کنند.

قهوه خانه «ناصر کانادا» که نقش آن را لون هفتوان بازی می‌کند، تنها پناهگاه این دو رفیق تنها است. قهوه خانه، پناهگاه همه آدم‌های تنهای این فیلم است. اسی با بازی لادن مستوفی و مهندس با بازی امیرحسین رستمی هم رویاهای دور و درازی دارند که در همین قهوه خانه پای می‌گیرد.

فیلم «سرقت مردان خاکستری» که از پنجم دی ماه آغاز شده است، به زودی فیلمبرداری لوکیشن قوه خانه «ناصر کانادا» را به پایان خواهد برد و وارد فضای جدیدی می‌شود.

بازیگران این اثر مهدی هاشمی، فرهاد آئیش، لون هفتوان، لادن مستوفی، امیرحسین رستمی، فرزانه قاسمی، احد محمد کرمی، اردشیر کاظمی، غلامحسین میرزایی، محمد ذوالفقاری، ذبیح اسماعیلی و فرهاد نوروزی هستند.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از کارگردان: امیرشهاب رضویان، تهیه کننده: ناهید دل آگاه، نویسندگان: امیرشهاب رضویان، تهمینه بهرام علیان، سید محسن نبوی، ایده: علیرضا محمودی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، تدوین: فرامرز هوتهم، طراح صحنه: محسن نصراللهی، طراح لباس: سارا خالدی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، صدابردار: وحید رضویان، برنامه ریز: عباس نظام دوست، دستیاران کارگردان: پانته آحسینی، شهرزاد دادگر، منشی صحنه: مرجان تاجیک، انتخاب تصاویر آرشیوی : مهدی فهیمی، عکاس: بهرنگ دزفولی زاده، تصویربردار پشت صحنه: مهدی حیدری، دستیار اول فیلمبردار: وحید ابراهیمی، دستیار دوم فیلمبردار: داود ملک حسینی، دستیاران فیلمبردار: محمد نصیری، محسن دبیریان، علی نهاردانی، رضا محمدی، دستیار اول صحنه: جواد فاضلی، مدیر صحنه: احمد عبداللهی آرپناهی، دستیاران صحنه: مهدیه درگاهی نژاد، مجتبی مقیمی، مجری گریم آقایان: محمدرضا مالکی، مجری گریم بانوان:لیدا ایرانی، دستیاران لباس: غزل آلوسی، فرزانه ربانی، دستیار صدابردار: فرزین زند، جلوه‌های ویژه: آرش آقابیگ، جانشین تولید:یوسف پناهی، مدیر تدارکات: حسن صفری، دستیار تدارکات: عماد طاهری، دستیار تدارکات: امیر کشاورز عبدی، همیار تدارکات: امید دارینی، همیار تدارکات: رضا دروکی، حمل و نقل:کاظم فاطری، سعید سریع کار، محمد محمدی، حسن خورشیدفر...