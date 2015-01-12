۱۲ روحانی مستقر و طرح هجرت به روستاهای بجنورد اعزام شدند

حجتالاسلام سلیمان مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار ۱۲ روحانی مستقر و طرح هجرت در روستاهای شهرستان بجنورد، افزود: در حال حاضر ۹ روحانی مستقر و سه روحانی طرح هجرت در روستاهای شهرستان بجنورد به ترویج و گسترش فرهنگ و معارف دینی و اسلامی مشغول هستند.
وی با اشاره به اینکه حضور جدی و مستمر روحانیون و مبلغان دینی در روستاها جهت توجه بیشتر به مسائل دینی، آموزش و تبیین ارزشهای اسلامی است، تصریح کرد: حضور روحانیت در روستاها و قابل لمس بودن این حضور توسط مردم علاوه بر ترویج فرهنگ دینی موجب همکاری و همیاری در راستای توسعه روستاها میشود.
حجتالاسلام مهدوی عنوان کرد: بسیاری از مردم روستاها به علت مشکلات زندگی و امرار معاش کمتر با آموزههای دینی و فرهنگ اهلبیت(ع) آشنا شده که در این راستا روحانیون در راستای گسترش و تبیین آموزههای دینی در بین مردم روستا نقش بهسزایی دارند.
وی با اشاره به مجموعه فعالیتهای روحانیون در روستاها با بیان اینکه حضور مبلغان دینی در روستاها نشان از ارزش فعالیتهای فرهنگی در جامعه است، یادآور شد: حضور در روستاهای همجوار، سرکشی از مردم روستا به ویژه خانواده شهدا، توجه به خانوادههای بیبضاعت، برگزاری مستمر نماز جماعت، ایجاد وحدت در بین اهالی روستا و منطقه تبلیغی، توجه به احکام اسلامی و کمک به رفع مشکلات مردم روستاها از جمله وظایف روحانیون مستقر در روستاها است.
