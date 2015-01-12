حکم قصاص نفس قاتل اردکانی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده رامش اظهار داشت: در پی کشف یک جسد مجهول ‌الهویه در تاریخ اول مهر سال ۹۱ در اطراف شهرستان اردکان، مراتب به سرعت با حضور پلیس آگاهی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اردکان در دستور کار مقامات قضایی و انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد از زمان وقوع قتل ۷۲ ساعت می ‌گذرد و با جستجوی پرونده‌های افراد مفقود شده و حضور خانواده مقتول، جسد کشف شده به نام ناصر ـ ج حدود پنجاه ساله شناسایی شد.

این مقام قضایی ادامه داد: کامیون مقتول در مبادی ورودی شهر اردکان کشف و تحقیقات در راستای شناسایی قاتل یا قاتلین آغاز شد و با تحقیقات قضایی و پلیسی قاتل کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و با بازجویی‌های فنی و پلیسی به جرم خود اعتراف کرد ضمن اینکه پزشکی قانونی نیز علت فوت را ضربه جسم سخت به سر و شکستگی جمجمه اعلام کرد.

سرپرست اجرای احکام دادگستری یزد تصریح کرد: این پرونده پس انجام تحقیقات کامل قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان با صدور کیفر خواست از آن مرجع قضایی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال و رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان انجام شد.

وی گفت: قاتل ادعا داشته که قصد و نیت قبلی بر قتل نداشته و وقوع قتل پس از درگیری لفظی و ادامه درگیری فیزیکی اتفاق افتاده است اما شواهد و قرائن در پرونده و اعترافات قاتل مبنی بر درخواست تنها و بدون همراه به بیرون رفتن و تغییر از مسیر اصلی و کشاندن مقتول به دلایل واهی به مسیرهای فرعی و خلوت دلیل بر انگیزه قبلی قاتل بر قتل دارد.

رامش افزود: این پرونده پس از رسیدگی در دادگاه کیفری استان و تأیید دیوان عالی کشور و استیذان ریاست قوه قضاییه و نظر به عدم رضایت خانواده مقتول (اولیای دم) اجرا شد.