شهروندان اتریشی در اعتراض به حمله تروریستی پاریس تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی کرونن، شمار زیادی از مردم وین پایتخت اتریش در اعتراض به حمله تروریستی در پاریس در تجمعی در یکی از میدان های بزرگ این شهر گرد هم آمده و خواستار برخورد و مقابله با هر گونه اقدام تروریستی شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین از مقامات اتریش خواستند تا تدابیر امنیتی را به خصوص در مناطق مرزی این کشور اتخاذ کنند.

آنها همچنین اعلام کردند رهبران اروپایی علاوه بر گردهمایی سمبلیک خود در پاریس باید سیاست امنیتی اروپا را تقویت کنند.

این در حالی است که کمیسیون اروپا خبر از اعمال تغییرات سیاست های امنیتی در قاره سبز داده است.