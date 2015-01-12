کمبود گندله یکی از چالش های فراروی صنعت فولاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، بهرام سبحانی اظهار داشت: با توجه به وجود مزیت هایی همچون قرار گرفتن در ساحل خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد، استان هرمزگان گزینه نخست برای توسعه فولاد در کشور است.

وی با بیان اینکه در آینده نه چندان دور، حاشیه خلیج فارس به پایگاه تولید فولاد در کشور تبدیل می شود، تصریح کرد: برای تحقق این امر باید زیرساخت های لازم، نظیر توسعه اسکله ها و امکان بارگیری و تخلیه و ترخیص محصول، تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز صنعت فولاد در این استان ایجاد شود.

مدیر عامل فولاد مبارکه و رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه فولاد مبارکه برای راه اندازی فولاد هرمزگان بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی کرده است، از عرضه بخشی از سهام فولاد هرمزگان در بورس خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت و نقش صادرات مواد و تولیدات غیر نفتی در اقتصاد کشور اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار تن انواع محصولات فولادی فولاد مبارکه به بازارهای اروپایی و خاور دور صادر شد که از این میزان سهم فولاد هرمزگان ۲۵۰ هزار تن بود این در حالیست که در ۹ ماهه امسال نیز حدود یک میلیون تن فولاد صادرات داشته‌ایم که سهم فولاد هرمزگان ۲۳۰ هزار تن است پس باید برای افزایش صادرات و بویژه سهم فولاد هرمزگان برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر و جدی‌تری داشته باشیم.

سبحانی کمبود گندله را یکی از چالش های فراروی صنعت فولاد کشور دانست و بر ضرورت احداث یک کارخانه ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی در ابتدای خط تولید فولاد هرمزگان تأکید کرد.

رئیس هیئت مدیره فولاد هرمزگان افزود: در حال حاضر ۱۶ میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود که فولاد هرمزگان با یک و نیم میلیون تن، ۱۰ درصد تولید فولاد را به خود اختصاص داده است.